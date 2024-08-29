Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Cesedimi çiğnemeniz lazım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de verdiği bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu bugün Aliağa Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Dilruba’yı cezaevinde ziyaret ettim. Dilruba’nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır" dedi.

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir. Siz muktedir değilsiniz, iktidardasınız ama yaptığınız işi büyük bir özgüvensizlikle yaptığınız için bir mikrofona genç bir kadının söyledikleri, sanki sizin iktidarınızı yıkacakmış diye ona karşı en olağandışı refleksleri göstermek, sosyal medya linçleri başlatmak, tutuklanma kampanyaları başlatmak, savcılara da yatarı olmayan bir suçtan şimdi 18’inci gün, neredeyse bir aya varacak bir süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmeye yeltenmek, tamamen yönetimdeki acziyetin ve savrulmanın ifadesidir."

"SERBEST KALACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

"Kendisi ne söylediğini, ne söylemediğini biliyor" diyen Özel, "Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından yaptığı, verdiği röportajı ve orada ne kastettiğini ve kastetmediğini, gerçek düşüncelerini kendisi paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzlukken, biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz. Kendisi de ümit ediyor." ifadelerini kullandı.

"TUTUKSUZ YARGILANMASI GEREKİR"

"Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101’inci kuruluş yıl dönümünde Ankara’daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim" ifadesini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"Konserde Şevval Sam olacak. Kendisi de Şevval Sam’ı çok sevdiğini, en çok istediği şeylerden birisinin Şevval Sam’ı canlı dinlemek olduğunu söyledi. 9 Eylül günü için randevulaştık. Ümit ediyoruz Dilruba’nın hiç değilse bu istediğini boşa çıkaracak, onu üzecek bir durumla karşı karşıya kalmayız. Hukukçu arkadaşlar da hatta kendisi de hukukçu olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de benzer değerlendirme yapmış, tutuksuz yargılanması gerekir. Zaten tutuklamayı gerektirecek bir şeyle suçlanmıyor, çok açık ortada.”

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK DAVA

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan davaya tepki gösteren Özel, "Dün öğrendik ki önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talep eden bir iddianame hazırlanmış. Kendisini birileri yargılamak istiyorlar" anımsatmasında bulundu.

"CHP Genel Başkanlığını devraldığım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün kurduğu partinin Genel Başkanlık koltuğunda 13 yıl oturmuş biridir" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Tüm genel başkanlar gibi Atatürk boynunda idam fermanıyla, bu yola çıkmıştır. Suikast girişimlerine muhatap olmuştur. Ama canını ortaya koyup bu ülkeyi kurtarmıştır. Bu cumhuriyeti kurmuştur. İsmet Paşa, savaş meydanlarında canını ortaya koymuş, suikast girişimlerine muhatap olmuş, her türlü tehdide rağmen dimdik durmuş bir genel başkanımızdır. Bülent Ecevit, suikast girişimi olacak. Mitingi iptal et diyenlere, o mitinge gideceğim, ben görevimi yapacağım, onlar da görevini yapsın diye cesareti göstermiş, uğradığı suikast girişimi sırasında dahi dimdik ayakta durmuş bir genel başkanımızdır. Altın Öymen, cezaevinde yatmıştır. Deniz Baykal, cezaevinde yatmıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’nın kurşunlarına hedef olmuştur. Bir şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştır. Genel Başkanlığımın daha ilk aylarında, kendi memleketimde organize edilmiş bir güruh tarafından cenazeye sokulmamak ki emniyetin ve valiliğin bu hazırlıktan haberdar etmesi durumunda, ölümü göze alırım kendi memleketimde cenazeye gitmemeyi göze almam deyip şehit cenazesinde saldırıya uğramışızdır."

MHP'YE TEPKİ

"Hiçbirimiz Atatürk’ün emanetine sahip çıkarken, bir adım geri atmadık. Bir kelime eksik konuşmadık. Bir santim eğilmedik" vurgusunda bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Kemal Bey’e karşı yapılan bu suç duyurusu, MHP’nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin ve gündemden düşmüş olmanın, milletin gözünden düşmüş olmanın, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara’da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan, atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşörleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş’in kanını örtmez. Kendi evlatlarının, kendi atadıkları Ülkü Ocakları Başkanının Ankara’nın ortasında uyuşturucu çetelerinden devşirilmiş tetikçiler tarafından öldürülmüş olmasını da o cinayet duyulduğu andan itibaren MHP’den bir taziye, tepki tweeti, anaya, babaya, eşe taziye telefonu, bir cenazeye katılım, hadi her şeyi bıraktım geride kalan iki kız evlada bir sahip çıkma, bir başını okşama yapamayacak sorumluluğu örtmez. Örtmeyecek."

"CESEDİMİ ÇİĞNEMENİZ LAZIM"

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider" diyen Özel, "Hapse mi atacaksınız? Bir önceki genel başkanımız hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan" tepkisini gösterdi.

Özgür Özel, son olarak şunları söyledi: