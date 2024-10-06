Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na telefon: Yanınızdaki üç kişiyi mahkemeye vereceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kendilerini hedef alan iddialara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Özgür Özel, "itibarsızlaştırma operasyonu" olarak nitelendirdiği söylentiler ile ilgili CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon açtı.

Saymaz, Özel'in Kılıçdaroğlu'na "'Efendim sizin çevrenizden üç kişi, bu itibarsızlaştırma operasyonunda rol aldı' dediğini aktardı.

Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'na, "Bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle birlikte çalışan arkadaşlar. Bunu benden duyun istedim. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler" dedi.

Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'e ilgili kişileri uyaracağını söyledi ve "Tabii, sizin dava açmak en doğal hakkınız" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH DURBAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ortaya atılan iddialara ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.

Kolon kanseri olduğunu açıklayan Durbay, "Ameliyat olduğum günden bu yana, organize olmuş hazımsız bir grup tarafından, planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Durbay, "100’den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi. Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup, hepsini tek tek mahkum ettireceğim" demişti.