Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: O tweetin o kısmını atılmamış sayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'in açılışında ayakta karşılanmasına tepki gösteren CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, "Yerel seçimden sonra ve genel seçime bu kadar zaman varken, CHP ilk kez bu kadar sokakta, 11 miting yapmış. Genel Başkan'ın andığı tüm toplum kesimler için bir şeyler yapmış, yapmaya devam edecek. O kesimler için zaten ayağa kalkıyoruz" dedi.

"İkincisi, geçmişte Abdullah Gül’e, Erdoğan'a da ayağa kalktık. Kemal Bey zamanında yaptığımız da oldu, yapmadığımız da" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın yeniden aday olması, seçilme şekliyle çok tartışmalı olmakla birlikte kendisine oy verenler açısından 'Oy verdiğim Cumhurbaşkanını tanımıyorlar' yaklaşımı sokakta sürekli karşıma çıkıyor. Normalleşmenin içinde bir el sıkışma, görüşme ve Cumhurbaşkanı'nın çözebileceğini düşündüğüm konularda; 28 Şubat'ta tahliye ve Gezi Davası’nın konuşulmasını, emekliler, asgari ücret ve çiftçiler için meselelerin dile getirilmesini doğru buldum."

"ANADOLU'YA İZAH EDEMİYORSUN"

Türkiye'nin dört bir yanını gezdiğini belirten Özel, "Sokakta 'Özgür Bey bunu niye yapıyorsun' diyen olmadı. Ama 'Çok iyi yapıyorsunuz' diyen çok. AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmeni böyle olduğunda kulağını açıyor. Odada 10 kişi otursak birisi geldiğinde ayağa kalkıp karşılıyoruz. Meclise cumhurbaşkanı giriyor. Sen oturuyorsun. Bunu Anadolu'ya izah edemiyorsun. Kendi açımdan şunu söyleyeyim: Cumhurbaşkanı'nın meşruiyet sorunu olduğunu düşünüyorum. Ama bunu seçmen düşünmüyorsa senin ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Seçmen algılarını kapatıyor bizim söylediğimiz sözler."

"KIRILDIĞIM TEK KISIM"

"Kılıçdaroğlu'nun genel kurula girmeyen ya da girip ayağa kalkmayan CHP’li milletvekillerini yurtsever ve milletperver diye övmesini nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Gerçekten tweette kırıldığım tek kısım o. İçinde ben olduğum için değil, arkadaşlar adına kırıldım. CHP grubunun en son ihtiyacı olacak şey böyle nitelemeler yapmak. Hani 'Siz böylesiniz, biz böyleyiz' şeklinde. Ben kurultayın ertesi günü grubu topladım. 'Manisa il başkanı neyse en muhalif arkadaşım da o' dedim. Böyle olması lazım. Birçok milletvekilimizin üzüldüğünü görüyorum. Kendilerinden rica ettim; bazen olabilir böyle şeyler. O tweetin o kısmını atılmamış sayacağız."

"GENEL BAŞKAN'IN KENDİ TAKDİRİ"

Saymaz'ın "Kılıçdaroğlu, sanki parti içi muhalefetin lideri gibi hareket ediyor değil mi?" şeklindeki sorusuna Özel, "CHP demokratik bir parti. İsmet Paşa, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Deniz Baykal bunu tercih etmemişti. Genel Başkan'ın kendi takdiri, bize demokratik olgunluk düşer. Önceki genel başkanının tutumuna karışacak, açıklamalarına bir şey söyleyecek değilim. “Bunu yapma” deme hakkımız yok. Benim görevim, önceki genel başkanların hepsine olduğu gibi kendisine de en üst düzeyde saygı göstermek" cevabını verdi.

"PARTİDE GÖRMEDİĞİM ARKADAŞLAR VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yeni bir kadro olduğunu belirten Özel, "Neyi, ne kadar doğru aktarıyorlar, bilmiyorum. Yanında daha önce partide görmediğim birtakım arkadaşlar var. Benden nefret ettikleri belli" ifadelerini kullandı.