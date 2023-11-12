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Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık çalışma arkadaşı ile 'devam' kararı

Güncel
  • 12.11.2023 15:26
  • Giriş: 12.11.2023 15:26
  • Güncelleme: 12.11.2023 15:31
Kaynak: İHA
Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık çalışma arkadaşı ile 'devam' kararı
Didem Özel (solda), Özgür Özel (ortada) ve Şükran Kütükçü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık çalışma arkadaşı Şükran Kütükçü’yle devam kararı aldı.

CHP Genel Başkanı ve parti yönetiminin değiştiği kurultayın ardından gözler, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün yerine kimin geleceğine çevrilmişti.

Bu görev için çeşitli isimler ileri sürülürken CHP lideri Özel, yakın çalışma arkadaşlarına sürpriz bir karar açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şükran hanımla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Şükran hanım, görevinin gerektirdiği her türlü deneyime, liyakate ve devlet geleneğini yıllarca kamu görevlerinde sindirmiş bir arkadaşımız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu sürpriz kararı yakın çalışma arkadaşlarından olumlu tepki aldı. 

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