Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na teklifine ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı İmamoğlu'na CHP Olağan Kurultayı’nda Divan Başkanlığı teklif etmesini değerlendiren CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, tekliften memnun olduklarını ancak söz konusu teklifin "Genel Merkez’in bütün yaz kimseye sormadan 81 ile divan başkanı yollamasını temize çekmeyeceğini" söyledi.

Cumhuriyet Halk Prtisi (CHP) kurultayı öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Genel Merkez’den gelen Divan Başkanlığı teklifini değerlendiren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Memnunuz ancak bütün yaz Genel Merkez’in kimseye sormadan 81 ile divan başkanı yollamasını temize çekmez" dedi.

Özel, "Divan başkanlığı için Ekrem Bey’in istenmesi değişimin ulaştığı noktayı gösterir. Memnunuz. Ancak, Genel Merkezin demokratik tavrı gibi gösterilmek isteniyor olabilir. Bütün yaz Genel Merkez’in kimseye sormadan 81 ile divan başkanı yollamasını temize çekmez" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkanı Adayı Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkanı İmamoğlu’na CHP Olağan Kurultayı’nda Divan Başkanlığı teklif etmesinin ardından İmamoğlu ile bir araya geldi.

Özel, görüşmenin ardından T24'ten Eray Görgülü'ye konuştu, sorularını yanıtladı.

"DİVAN BAŞKANI KİMİ İSTERSENİZ DİYE SORSANIZ EKREM BEY’İ İSTERİM"

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun Ahlatlıbel’deki buluşmasından önce İmamoğlu ile birkaç gün önce durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydeden Özel, "Birkaç gün öncesinden zaten böyle bir ihtimal ortaya çıkmıştı. Biz bir ön değerlendirme yapmıştık. Şimdi de bütün süreci değerlendirdik. Sohbet ettik, kahve içtik biraz hasret giderdik. Biz de olumlu bakıyoruz. Zaten bana divan başkanı kimi isterseniz diye sorsanız Ekrem Bey’i isterim" dedi.

Bu durumun İmamoğlu’na duyulan güveni gösterdiğini de kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Hem de Ekrem Bey açık şekilde değişimden yana olduğu için, bundan birkaç ay öncesine kadar değişimciler 100 imza toplayamaz dedikleri noktada Genel Merkez’in Divan Başkanlığı için Ekrem Bey’i istemesi değişimin ulaştığı noktayı da gösterir.

"GENEL MERKEZ’İN DEMOKRATİK TAVRI GİBİ GÖSTERİLMEK İSTENEBİLİR"

Şunu da söylemek gerekir bu durum dışarıdan Genel Merkez’in demokratik bir tavrı gibi gösterilmek isteniyor olabilir. Ama 81 ilde, bize hiç sormadan divan başkanı görevlendirildi. Hatta bazı yerlerde değişimden yana Divan Başkanlarına karşı başka isimleri gönderip bu arkadaşı öne çek dediğini yaşadık. Çünkü o dönemde güçlü hissediyorlardı kendilerini. Bugün gelinen noktada değişimden yana açık tavır koyan birisini Divan Başkanlığına önermeleri artık kurultay açısından güç dengelerinin genel merkezin gözünde de yaz döneminde olduğu gibi olmadığını gösteriyor.

Genel Merkez, 81 ilde divan başkanlığı için bize hiç sormadan, genel başkan yardımcılarını, Genel Merkeze yakın isimleri görevlendirdiler. Bugün uzlaşıyor olmaları hem değişimin gücünü gösterir, hem de bütün yaz boyunca yapılan sürecin tamamını temize çekmez. 81 ile kimseye sormadan Divan Başkanı yollamalarını temize çekmez."