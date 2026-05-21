Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun sözleri hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazete Pencere'ye konuşan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki ifadeleri hakkında yaptığı değerlendirmede, "Ben Kemal Bey’le devir teslim yaptığımız andan şu ana kadar ona karşı nezaketimi, saygımı hiç yitirmedim. Yitirmeye de niyetim yok. Zaman zaman eleştirilerde de bulundu. Önceki genel başkanların eleştiri hakkı vardır. Ama onların hukuku bana emanet. Benim onlara eleştirme hakkım yok. Kemal Bey'in hukuku bana emanettir. Ama partinin hukuku da bana emanet" dedi.

"Ben yaptığım açıklamada Saray’dan medet umanları kastediyorum" diyen Özel, "Saray’dan medet umanlara sarayın mermeri olmak yerine toprak ol çiçekler açsın diyorum. Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenen bir laf değil. Grup toplantısında dakikalarca alkışlandı, 81 il başkanı arkasında durdu. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Cumhur İttifakı'na meydan okumuyorum orada. Ben orada Akın Gürlek’e yani Aktoroslar Çetesi’yle Butlan İttifakı'na meydan okuyorum. 19 Mart darbecileriyle parti içinde Kurultay sonucunu hazmedemeyenlerin ittifakına meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kemal Kılıçdaroğlu diye Sayın Genel Başkan'ı da hiç isimlendirmedim" ifadesini kullanan Özel, "Ama butlan beklentisiyle partide delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin talimatlı yargısından bekleyenler var" diye konuştu.

"HERKESİN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

"Zaman zaman Silivri’de yatanların suçları varmış da yatıyorlarmış gibi aklanmalarını beklemek gerekiyor diyenleri duyuyorum" diyen Özel, "Bu yargıda mı aklanacaklar yani? Bu yargıda aklanmalarını beklemek, arkadaşlarımızın üzerine iftira atanlara cesaret verir. Oysa, iftiracıların helallik istediği bir süreçteyiz biz Silivri’de. Ben önceki Genel Başkan’ın hukukunu zedeleyecek bir şey söylemem. Ama partinin hukukunu kimsenin zedelemesine de izin vermem. Herkesin dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.

"ALINGANLIK GÖSTERMESİNE ŞAŞIRIRIM"

2023’ten sonra CHP'nin iki kurultay daha yaptığını belirten Özel, şunları söyledi: "Hiç kimse aday olmadı. Halen daha partiyi yönetme iddiasındaki bir grubun Kurultay yerine mahkeme kararıyla gelmek gibi niyeti varsa, öyle bir ihtimal yok. Ben Kemal Bey'in ağzından böyle bir şey duymadım. Duysam yakıştıramam. Bakın duymadım, duysam yakıştıramam. Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlara söylediklerime alınganlık göstermesine şaşırırım. Aksine hiç o alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim yani. Ne butlanı demesini, partide genel başkanın nasıl seçileceği belli demesini beklerim. Net bir duruş olur"

Kılıçdaroğlu'nun "Benden açıklama bekleyenler, beklemesinler" sözleri de sorulan Özel, "Ben ‘CHP’nin mevcut yönetime karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ şeklinde olmasını ümit ederim. Orada bir açıklık yok. Orada her iki türden anlaşılmaya müsait bir ifade var. Bu şekilde ifade edilmesini beklerim" cevabını verdi.