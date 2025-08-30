Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu sorusuna yanıt: "Ölçme ve değerlendirmeye yeterince önem vermedik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü gazetesine konuşan Özel, AKP'nin bir kurumsal kimliği kalmadığını belirterek "Kişiye odaklı bir şahsın, bir zümrenin çıkarlarını savunan yapıya parti denmez. AKP'den bir şey beklemiyorum çünkü AKP siyaset üretmiyor artık. AKP kendini siyasetin dışına attı. Erdoğan'dan ne bekliyorsunuz, derseniz iktidarda kalabilmek için yapması gereken veya yapmaması gereken her şeyi yapmasını bekliyorum" dedi.

Son zamanlarda miting konuşmalarında kullandığı "Tayyip Bey fakir sever" sözünü

"Her sloganı kendim bulmuyorum. İnteraktif de geliştiği oluyor. Gelir adaletsizliğine vurgu yaparken soru sorma ihtiyacı hissettim. 'Tayyip Bey sizi seviyor mu, seni seviyor mu?' dedim. Ön sıradan biri, 'Yok biz fakiriz' dedi. Aslında ben 'O zengin sever' diyecektim. Baktım 'fakiriz' diyor, 'Evet siz fakirsiniz, sizi ondan sevmiyor' deyince bu, söz dalga dalga 'Erdoğan fakirse sevmez' diye yayıldı."

'KOMİSYON ÖCALAN'I DİNLEMELİ Mİ?' TARTIŞMASI

CHP lideri, PKK'nin silahsızlanma sürecine ilişkin TBMM'de kurulan komisyona dair de konuştu. Komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine yönelik talepleri değerlendiren Özel, mevcut süreçte bu tartışmaya girilmemesi gerektiğini ifade etti:

"O konu, bence şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte girmemesi gereken bir tartışma. Çünkü biz zaten partiler ne düşünüyor, partiler ne yapacak, o onu mu diyecek, bu bunu mu diyecek meselesini doğru bulmuyoruz. Geçen sefer süreci AK Parti götürdü, baltayı taşa vurdu. Bu sefer Devlet Bahçeli başlattı ama bunun toplumsallaşması lazım. Bunun da yolu komisyon. İYİ Parti yok komisyonda. Keşke olsaydı. Komisyona girmek demek AK Parti ve MHP ne diyorsa onu yapmak demek değil. Bazen itiraz etmek, bazen doğruyu önermek, bazen doğruya davet etmek, bazen ortak doğru da birleşmek demek. Biz komisyonu bu sebepten kurduk. Bu tür bütün tartışmalar komisyonun konusudur. Bu, siyasi partilerin konusu değildir."

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI: DEĞERLENDİRMEYE YETERİNCE ÖNEM VERMEDİK

Son olarak bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olma sürecine yönelik soruyu da yanıtlayan Özgür Özel, o dönemde adayın belirlenmesi için anket önerdiğini ve bu nedenle parti içinde de eleştirildiğini söyledi: