Özgür Özel'den Kocaeli mitinge çağrı: "Biliyoruz, kolay olmayacak ama hakkımızı söke söke alacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın Kocaeli’de yapacağı mitinge katılım çağrısı yaparak, "Biliyoruz, kolay olmayacak. Ama hakkımızı söke söke alacağız! Türkiye İttifakı ile hep beraber, kol kola yürüyoruz” dedi.

CHP, yarın Kocaeli’de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Sosyal medya hesabı üzerinden mitinge katılım çağrısı yapan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz, kolay olmayacak. Ama hakkımızı söke söke alacağız! Türkiye İttifakı ile hep beraber, kol kola yürüyoruz! Yarın Kocaeli’ndeyiz! 21 Şubat Cumartesi 14.00 İzmit Real Avm Otopark Alanı"