Özgür Özel'den Kocaeli'ndeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'ndeki fabrikada çıkan yangınla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, "6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında yaşamını yitiren 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Dilovası’nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kocaeli Dilovası’nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2025
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.