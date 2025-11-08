Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel'den Kocaeli'ndeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'ndeki fabrikada çıkan yangınla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, "6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Güncel
  • 08.11.2025 12:57
  • Giriş: 08.11.2025 12:57
  • Güncelleme: 08.11.2025 13:03
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Kocaeli'ndeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında yaşamını yitiren 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Dilovası’nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaelinde parfüm deposunda yangın: 6 kişi yaşamını yitirdi
Kocaelinde yangın çıkan depo CİMERe şikayet edilmiş
BirGün'e Abone Ol