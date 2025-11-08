Özgür Özel'den Kocaeli'ndeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında yaşamını yitiren 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Dilovası’nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.