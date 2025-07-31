Özgür Özel'den komisyon üyesi açıklaması: Liste belli değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, komisyonda yer alacak isimlerin henüz netleşmediğini söyledi.

Sözcü TV'de konuşan Özel, grup başkanvekilleri ile görüşmesinin ardından isimlerin netleşeeceğini ifade ederek listeyi yarın (1 Ağustos Cuma) öğleden sonra Meclis'e göndereceğini kaydetti.

Özel, "Daha liste belli değil. Çünkü daha dün karar verdik Meclis komisyonuna katılmaya. 20'nin üzerinde arkadaşımı görevlendirebilirim. Kafamdaki taslakta 20'nin üzerinde isim var. 10'unu seçeceğim. Daha seçmedim. Grup başkanvekillerim ile istişare edeceğim, henüz etmedim. Meclis'e de yazıyı yarın öğlen saatlerinde yollayacağım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Nitelikli çoğunluk" sözünün ardından komisyona katılacaklarını açıklamıştı.