Özgür Özel'den "komisyon" yorumu: Hiçbir yanlışın içinde olmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramankazan'da konuşuyor.

Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "Tarihin akışını değiştirecek bir komisyon değil. Partiler güçleri nispetinde temsil ediliyor. Hiçbir yanlışın içinde olmayacağız" dedi.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine değinen Özel, "İşçiye zam verilmiyorsa sebebi Erdoğan'dır. Sendikaların yanındayız. Verilen sözlerden dönülmemesi lazım. TÜRK-İŞ grev sözünün arkasındaysa biz de sendikanın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herkesin derdini anlatacağı bir komisyon olmalı. Devralacağımız iktidarda milletin parasını terörle müdadeleye değil asgari ücretliye, emekliye, halka harcamak istiyoruz."

Ayrıntılar geliyor...