Özgür Özel'den Konya mitingi çağrısı: Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Konya'da düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingiyle ilgili video paylaştı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz. Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız! Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya’dayız" notunu düştü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden protestolarda yarınki adres Konya. CHP'nin yarınki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, saat 14.00'te Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP daha önce de Yozgat'ta bir miting düzenlemiş ve söz konusu mitinge on binlerce yurttaş katılmıştı. Öte yandan söz konusu Yozgat mitingindeki binden fazla traktörlü çiftçinin konvoyu gündem olmuştu.

Özgür Özel, yarın yapılacak mitingle ilgili vide paylaştı ve şunları ifade etti:

"Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz.

Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!

Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya’dayız.

🗓️3 Mayıs Cumartesi

⏰14.00

📍Kılıçarslan Kent Meydanı"