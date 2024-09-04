Özgür Özel'den, Köy Enstitüleri’nin ilk mezunlarından öğretmen İlyas Kalay için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Köy Enstitüleri'nin ilk mezunlarından öğretmen İlyas Kaay için başsağlığı mesajı yayımladı. CHP Lideri Özel mesajında "Hem 100'üncü yaşını hem CHP iktidarını görecek ve birlikte kutlayacaktık sözümüz böyleydi ama buraya kadar dayanabildi. İlk seçimlerden sonra iktidar olduğumuzda bu haberi mezarı başında kendisiyle bizzat paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

90 ve 95'inci yaşlarını birlikte kutladığımız, 100'üncü doğum günü için gelecek sene Öğretmenevi’nde yaş günü planladığımız Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni, Salihli’deki en büyük destekçim, çok değerli büyüğüm İlyas Kalay amcamızı kaybetmenin üzüntüsü… pic.twitter.com/6cAbPgBlsr — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 3, 2024

Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni İlyas Kalay'ın ölümü sebebiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel başsağlığı mesajı yayımladı. CHP Lideri Özel, X hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şunları ifade etti:

"90 ve 95'inci yaşlarını birlikte kutladığımız, 100'üncü doğum günü için gelecek sene Öğretmenevi’nde yaş günü planladığımız Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni, Salihli’deki en büyük destekçim, çok değerli büyüğüm İlyas Kalay amcamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Hem 100'üncü yaşını hem CHP iktidarını görecek ve birlikte kutlayacaktık sözümüz böyleydi ama buraya kadar dayanabildi. İlk seçimlerden sonra iktidar olduğumuzda bu haberi mezarı başında kendisiyle bizzat paylaşacağım. Hepimizin başı sağ olsun."