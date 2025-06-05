Özgür Özel'den 'kurultay davası' açıklaması: Kayyum atanırsa o binadan içeri giremez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1 canlı yayınında Merdan Yanardağ, Evren Özalkuş ve Murat Taylan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Belediyelere yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin sevklerinin videosunu yayınlanmasına tepki gösteren Özel, "Bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz. 50 yıl 4 ay kamu hizmeti yapmış olan Hasan Akgün'ü en öne koymuşlar. Bu insanlar suçları ispatlanana kadar masumlar bir kere" dedi.

Özel, şunları ifade etti: "Dedim ki 'Bir daha görürsem dağılmamak üzere toplanırız' bu da şu; 'Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.' Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak alan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa... Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok."

"İMAMOĞLU'NUN MORALİ YÜKSEK"

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun moralinin ilk günden beri yüksek olduğunu belirten Özel, "Gelecek seçimde cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. Son derece motive" diye konuştu.

SORUŞTURMALAR HAKKINDA YORUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan iki farklı soruşturmaya ilişkin konuşan Özel, "O soruşturmalardan birisi Akın Gürlek'in hırsından bana açtığı soruşturma. Açsın, yapacak bir şey yok. Ama ikinci soruşturma çok güzel bir rövanş" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Akın Gürlek, Antalya'da yaptığı bir konuşma yüzünde Ümit Özdağ'ı Ankara'da yemek yerken gözaltına aldırmış, İstanbul'a getirmişti. Bu Antalya ve Ankara başsavcılarına küfürdür. Akın Gürlek'in görev bölgesi nedeniyle Kartal'a bile bakamaz. Ümit Özdağ Antalya'da konuşmuş, Ankara Başsavcısı'na 'Ben senin görev yerinden gözaltı yapıyorum' diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da benim İstanbul'da yaptığım bir konuşmadan dolayı soruşturma açıp ona karşı rövanş alıyor, had bildiriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yine usulsüz bir iş yapmıyor. Görev yerim Ankara olduğu için yine yetkili. Ama bu Ümit Özdağ konusunda hiçbir zaman yetkili olmadı."

KURULTAY DAVASI

Kurultay iddianamesinin ağır ceza mahkemesine gönderilmesini yorumlayan Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu 'ifade vermeye gitmem' demişti. Sulh ceza mahkemesinde çağırılınca gitmeyebiliyorsun. Ağır cezada zorla getirme çıkarırlar sayın Kılıçdaroğlu'na. Kemal Bey'i zorla getirme üzerinden yeni bir tartışma çıkarırlar" ifadelerini kullandı.

"CHP'ye kayyum atamak öyle kolay bir iş değildir" diyen Özel, "CHP'ye kimse seçimsiz gelip oturamaz. Önceki genel başkanlar da bunu kabul etmez, Kemal Bey de kabul etmez. Atatürk'ün partisinde Atatürk'ün koltuğuna kimse seçimsiz birini oturtamaz" dedi.

Eski yönetimin gelme ihtimaline ilişkin soruya Özel, "Kayyum atanırsa o binadan içeri giremez. Kayyum dışında önceki yönetici arkadaşlar zaten böyle bir şeye tenezzül etmez. Tenezzül edecek birisi varsa zaten CHP'li değildir" cevabını verdi.