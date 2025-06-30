Özgür Özel'den kurultay davası tepkisi: "Hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değil"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün görülen kurultay davasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Özel, davanın sonuç odaklı değil, CHP'yi tartıştırmayı amaçlayan bir süreç olduğunu vurgulayarak "Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır" dedi.

"Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz" diyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. günü için yurttaşları yarın akşam Saraçhane'ye çağırdı.

Özel, "Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.