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Özgür Özel'den kurultay davası yorumu: Olumsuz bir şey olacağı yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasına ilişkin, "Orada kritik bir karar yok, hiçbir olumsuz bir şey olacağı yok. Erdoğan medyası ve yargısının CHP’yi kendi içinde tartıştırmak için buldukları bir kumpas" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 27.06.2025 17:26
  • Giriş: 27.06.2025 17:26
  • Güncelleme: 27.06.2025 17:36
Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den kurultay davası yorumu: Olumsuz bir şey olacağı yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Kongresi'ne katıldı.

Özgür Özel, SPD'nin kongresinde ayakta alkışlandı.

Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 30 Haziran’da görülecek duruşmasına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Davaya ilişkin, "Orada kritik bir karar yok, hiçbir olumsuz bir şey olacağı yok" diyen Özel, "Erdoğan medyası ve yargısının CHP’yi kendi içinde tartıştırmak için buldukları bir kumpas" ifadelerini kullandı.

Özel, "Bizim ilgimizde değil. Biz burada işimize bakıyoruz. Onlar orada konuşuyor" diye konuştu.

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