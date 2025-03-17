Özgür Özel'den Kuzey Makedonya'daki yangınla ilgili taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrinde meydana gelen yangınla ilgili, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u telefonla arayarak taziye dileklerini ve dayanışma duygularını iletti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Manasijevski ve Ulusoy'la telefon görüşmelerinde, Kuzey Makedonya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Özel, Türkiye'ye getirilen yaralıların tedavi sürecini yakından takip ettiklerini aktardı.