Özgür Özel'den 'liderler zirvesi' çağrısı: Biz varız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında, "Devlet Bahçeli’nin el sıkma ile başlattığı diyalog ortamını iki bakımdan önemsiyorum. Birincisi Türkiye için yararlı. Kutuplaşma yeter artık. İkincisi benim başından beri vurguladığım normalleşme işte buydu. Konuşabilmek, birbirimizi dinlemek. Bu, tarafların birbirine teslim olduğu ya da olacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM YERİ TBMM'DİR"

"CHP olarak oyunun dışında değiliz" diyen Özel, "Ancak her şeye katılmak ya da parçası olmak durumunda da değiliz. Asırlık CHP’nin Türkiye’nin temel sorunları için gösterdiği başlıca adres Meclis’tir. Çözüm yeri TBMM’dir. Zemin Meclis’tir. Burada bütün sorunları konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEĞİM"

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini belirten Özel, "Ağustos ayı ortasında Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecektim. Ayağım kırılınca uygun olmaz diye düşündüm. Şimdi ziyaret edeceğim" dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ZİYARETLERİ

Doğu ve Güneydoğu'da gerçekleştireceği ziyaretlere değinen Özel, "Diyarbakır’dan Van’a 6 Güneydoğu ilini gezeceğim. Gelişmeleri orada ayrıntılarıyla konuşacağım. Bu iller bizim çok partili hayata geçtikten sonra da uzun süre birinci parti olduğumuz iller" ifadelerini kullandı.

"AKP DİLLENDİRMEK İSTEDİ, ELİNDE PATLADI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesini hedef alan açıklamasını da yorumlayan Özel, şunları söyledi:

"Bütün mesele beş kelimelik tanımı yaşama geçirmek. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal, hukuk devletidir. Bu bağlamda anayasanın ilk dört maddesi tartışma dışıdır... AKP kafasındakileri toplumda en çok kabul görme olasılığı olan Numan Kurtulmuş aracılığıyla dillendirmek istedi, elinde patladı. Dilerim yeni adımları daha dikkatli atarlar."

"CHP'NİN ALEYHİNE BİR SONUÇ ÇIKMAZ"

Özel, şöyle devam etti: "Bu süreçten öncelikle Türkiye’nin ve devamında CHP’nin aleyhine bir sonuç çıkmaz, çıkmayacak. Bunu kesin bir şekilde ifade ediyorum. Kaygılanma Türkiye, CHP var, diyorum.

29 EKİM ÇAĞRISI

Özgür Özel, açıklamasında şu çağrıyı da yaptı: "1 Ekim’de başlayan genel diyalog ortamı 29 Ekim’de bir liderler zirvesiyle neden taçlanmasın. Olabilir. Buluşalım Atatürk’ün evinde. Çay partisi şeklinde olur, bir zirve olur... Biz varız. Biz bütün partilerle görüşebilen parti olarak bunun herkesi kapsamasından mutlu oluruz."

Halen tartışılmakta olan Erdoğan’ın BOP eş başkanlığı ve benzeri konulara partisel çıkarlar gözeterek yaklaşmayacağız. Ülkemizin çıkarına bir ilerleyiş olursa bunu da kamuoyu ile paylaşıp değerlendireceğiz.