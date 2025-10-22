Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: İktidarın maşası, mikropluk yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında Gözde Şeker'in sorularını yanıtlıyor.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe veren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.

Özel, Lütfü Savaş hakkında, "Sürekli bu partiden aday yapılmış, önemli makamlara gelmiş, sonra bir daha aday olmuş, istenmeyen insan ilan edilmiş, sırf hakkını teslim etmek için anketlerde önde diye bütün riskleri almışız, dünya laf yemişim, yeni de aday göstermişiz. Sonrasında çıkmış partiyi 'PKK ile iş tutmak'tan falan suçlayıp kendini partiden attırmış. Öyle dedi diye atıldı partiden" ifadelerini kullandı.

"O zamanlar bu süreç yoktu" diyen Özel, "Sonra da partiye kötülük yapanların maşası haline gelmiş, iktidarın maşası olarak sürekli partinin kurultaylarına iptal ettirmeye çalışıyor. Yani mikropluk yapıyor" dedi.

Daha önce yaptığı konuşmayı hatırlatan Özel, "Sordular bir yerde, dedim ki; 'Onun aslında yaptığına şaşmamak lazım. Mikroba neden hastalık yapıyorsun diye sorulur mu, onun işi o' dedim. Harcadığım nefese değmeyecek kendisi" diye konuştu.

