Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması: Hatay'da aday değişikliği olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı. "Hatay'da aday değişikliği olacak mı?" sorusuna Özel, "Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı anma törenine katıldı.

Özgür Özel, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "DEM Parti kendi sürecini yürütüyor, toplanıyor, bir karar verecek, mikrofonlar önümüzde; 'DEM Parti aday çıkarmayacak, size demleniyor diyorlar ne diyeceksiniz?' Mikrofonlar önümüzde; 'DEM'le anlaştınız, İstanbul'da aday çıkarmıyor, DEM Parti'yle anlaşmak olduğunu söylüyorlar, ne diyeceksiniz?' Şimdi bu mikrofonlar niye gitmiyor Bahçeli'nin önüne" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Bahçeli bu sabah demli çay mı içiyormuş? Bu mikrofonlar niye gitmiyor Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne. Terörle işbirliği mi yapmış."

"İlk gün söyledim. Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır" diyen Özel, "Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili bir hesaptır" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Biz şunu söyledik; bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Bizim DEM'le yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda kimlerin, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete özür borçları vardır. Ben hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin hem de bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum."

HATAY'DAKİ PROTESTOLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 6 Şubat'ta Hatay'da protesto edilmesine ilişkin bir soruya Özel, "Hatay'da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar 'Lütfü Savaş protesto edildi.' Evet, Lütfü Bey'e yönelik sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır" dedi.

"Hatay'da aday değişecek mi?" sorusuna Özgür Özel, "Yaptığımız anketler bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilirir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir, fikir verir. Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz."