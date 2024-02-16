Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: "Şu an için alternatif geliştiremedik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için son kararın yarın (17 Şubat Cumartesi) günü verileceğini söyledi. Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede "Şu an için alternatif geliştiremedik" dedi.

İzmir'in Dikili ilçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'na ilişkin de konuştu.

CHP'nin reklamında Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasına ilişkin "O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek" dedi.

"SON KARARI YARIN PARTİMİZ VERECEK"

Özel, şunları söyledi:

"Hatay konusu Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Orada ne yaşandıysa iktidarla ilgili. İktidarın yönettiği ilçelerde çözülemeyen problemler Hatay'da da çözülemedi. Belediye başkanımız eleştiriden muaf değil. Tepkileri anlıyoruz. Hatay'da 100 tepki varsa 99 iktidara. Lütfü Savaş'a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk kaydettik."

Hatay'da 5'inci anketi yapacaklarını belirten Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik. Son kararı yarın partimiz verecek. Lütfü Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir. Ama LLütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu değildir" diye konuştu.