Özgür Özel'den Macaristan seçimi paylaşımı: Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Macaristan seçimlerine dair "Macaristan’da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır. Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir. Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 13.04.2026 00:22
  • Giriş: 13.04.2026 00:22
  • Güncelleme: 13.04.2026 00:26
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Macaristan seçimlerine dair paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda "Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır" ifadelerini kullanan Özel "Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir" dedi.

Özel'in paylaşımının tamamı şöyle:

Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur. Macaristan’da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır. Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir. Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir. Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür. 16 yıllık otoriter bir iktidarı, sandığa giderek değiştirme iradesini ortaya koyan Macar halkını dayanışma duygularımla selamlıyorum. Seçimlerden galibiyetle çıkan @magyarpeterMP ve Tisza’yı tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyorum.

