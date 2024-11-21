Özgür Özel'den madencilere destek

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına karşı 500 maden işçisinin başlattığı direniş 24 saati geride bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madencilere destek mesajı paylaştı.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Özelleştirme uygulamasına karşı direnen Çayırhan Termik Santralı işçisinin yanındayız.

Türkiye'nin dört bir yanında emeğini savunmak için eylem yapan, direnen, greve çıkan tüm işçileri, mücadelelerinde asla yalnız bırakmayacağız."