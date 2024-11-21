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Özgür Özel'den madencilere destek

CHP lideri Özgür Özel, özelleştirmeye karşı Çayırhan Termik Santrali’nde direniş başlatan maden işçilerine destek mesajı paylaştı.

Güncel
  • 21.11.2024 09:35
  • Giriş: 21.11.2024 09:35
  • Güncelleme: 21.11.2024 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den madencilere destek
Fotoğraf: DepoPhotos

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına karşı 500 maden işçisinin başlattığı direniş 24 saati geride bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madencilere destek mesajı paylaştı.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Özelleştirme uygulamasına karşı direnen Çayırhan Termik Santralı işçisinin yanındayız.

Türkiye'nin dört bir yanında emeğini savunmak için eylem yapan, direnen, greve çıkan tüm işçileri, mücadelelerinde asla yalnız bırakmayacağız."

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Yeraltında direniş var
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