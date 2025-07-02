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Özgür Özel'den Madımak Katliamı mesajı

Madımak Oteli'nde 33 aydının katledilmesinin 32. yıl dönümünde anma mesajı paylaşan CHP lideri Özgür Özel, "Adalet yerini bulana, Madımak bir Utanç Müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Güncel
  • 02.07.2025 12:06
  • Giriş: 02.07.2025 12:06
  • Güncelleme: 02.07.2025 12:13
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Madımak Katliamı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Madımak Katliamı'nın 32. yıl dönümünde katledilen aydınları andı.

Davanın zamanaşımına uğradığını ve faillerin cezasız kaldığını vurgulayan Özel, "Adalet yerini bulana, Madımak bir Utanç Müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Özel, "Türkiye’nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in mesajı şöyle:

Rejimin taşları o gün döşendi
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