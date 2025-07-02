Özgür Özel'den Madımak Katliamı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Madımak Katliamı'nın 32. yıl dönümünde katledilen aydınları andı.

Davanın zamanaşımına uğradığını ve faillerin cezasız kaldığını vurgulayan Özel, "Adalet yerini bulana, Madımak bir Utanç Müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Özel, "Türkiye’nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in mesajı şöyle: