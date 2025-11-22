Özgür Özel'den Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilk tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesinin "itibar suikastı" olduğunu belirtti; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ise Silivri'ye davet etti.

Özel, Zonguldak'ta saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. Miting öncesi Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, İçişleri Bakanlığı'nın ABB Başkanı Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddialarının araştırılması için soruşturma izni vermesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın konser harcamaları nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında verdiği soruşturma iznini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Özel, "14 büyükşehir belediyesini kazandığımız, 21 il belediyesini kazandığımız, Türkiye'nin yüzde 65'ine hizmet etmemiz için millet tarafından görevlendirildiğimiz bir sürecin içindeki bir hazımsızlıkla ve bunun üzerine ülkeyi yöneten ve bir sonraki seçimlerde seçimi kaybedeceğinden endişe eden birisinin hedef göstermesiyle başlayan bir sürecin içindeyiz" dedi.

Bu soruşturma izninin ve akabinindeki sürecin 19 Mart'ta yaşanan süreçten farklı bir süreç olarak görmediklerini vurgulayan Özel, "Sandıktan korkan kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, hiçbir partide olmayan yargı kolları başkanlığı diye bir kol kuran biriyle muhatabız ve bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşıda aynı itibar suikastini gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar" diye konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

"Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Maksat buradan bir sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Sayın Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir. Hiç eğip bükmeyelim yani. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de, Mansur Bey de gittik kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2400 yıl ceza istiyorlar. Kendilerince Ekrem İmamoğlu'nu hallettik. Şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği Cumhurbaşkanı adayı kim var? En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor.

"DANIŞTAY BU İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİ DURDURACAKTIR"

Mansur Yavaş'tan yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir. Bunu çok net olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yolsuzlukla, usulsüzlükle itham eden kim varsa aslında milletin önünde iftiracı olduğunu ve esas korktuğunun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu millet biliyor artık. Onun dışında örneğin Antalya'da ya da Bodrum'da gerçekten siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüğümüzde zaten o gün, ilk gün parti ile ilişkilerini kesiyoruz. Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız.

Ayrıca Mansur Bey'e Ankapark'la ilgili sorular sormuşlar. Ya Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü Ankapark'a. Dinozorlara, minozorlara milletin boğazından geçecek parayı yedirdi. Ona soru soran yok. Bu böyle ortalıkta gezecek o tapını durduran, orayı Ankaralının hizmetine sunan ve milyarları kurtaran Mansur Yavaş'a Ankapark soruyorlar. Yani hakikaten biraz utanmak lazım, başka bir şey demiyorum. Büyük ihtimalle de zaten Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracaktır."

BAHÇELİ'NİN "SİLİVRİ'YE NASIL GİDİLİYORSA İMRALI'YA DA GİDİLİR" SÖZLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Silivri'ye nasıl gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir" sözlerinin sorulduğu Özel, şu yanıtı verdi:

"İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız. Ekrem Başkan, Sayın Bahçeli ve 3 arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını, naısl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet olduğunu, 4000 sayfalık iddianamenin içindeki bütün somutları da özetleyerek bunların birer iftar olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Sayın Bahçeli'ye anlatır. Sayın Bahçeli'de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum. Olumlu görüyorum bu yaklaşımı."