Özgür Özel'den Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma iznine tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Özgür Özel ve Mahmut Arıkan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda buludu.

Siyasi Ahlak Yasası'ndan bahseden Özgür Özel, "Zaten daha önceki yıllarda da Meclis’teki ortak çalışmalarımızda da üzerinde hemfikir olduğumuz Siyasi Ahlak Yasası’nın, Siyasi Etik Yasası’nın bir an önce çıkarılmasına yönelik konuda birlikte çalışma kararlılığı içinde olduk" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Bu konuda zaten görüştüğümüz tüm siyasi partiler, zaten kendi programları gereğince ve Türkiye’nin ihtiyaçları gereğince bu konuda herkesin kendi çalışmaları var. Bu çalışmaları ortaklaştırmak, en geniş kapsamda birleşmek, bürokratları da içine alacak, yerel yöneticileri de içine alacak, siyasi parti yöneticilerini, milletvekillerini, bakanları, Cumhurbaşkanını içine alacak bir Siyasi Etik Yasası’nın ve siyasetin finansmanının şeffaflaşması ile ilgili birlikte çalışma kararı aldık. Bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Önümüzdeki günlerde heyetler halinde birlikte partiler birbirlerini ziyaret ederek bu konuyu olgunlaştırıp Meclis zeminine taşırız."

"ARA SEÇİM ANAYASAL ZORUNLULUK"

Ara seçim talebini yineleyen Özel, "Zaten bir anayasal zorunluluk olan ara seçim konusunda, ara seçimin 30 ay geçtikten sonra boşalmış olan seçim bölgeleri için yapılmasının bir anayasal zorunluluk olduğu ve görevin Meclis’te olduğu, ‘Ara seçim gündemimizde vardır, yoktur’ gibi yaklaşımların Meclis dışındaki hükümetin, yürütmenin konusu olmadığı, bunun Meclis’e bir saygısızlık olduğunu zaten ifade etmiştik. Bugün de anayasanın amir hükmü gereğince bir ara seçim yapılmasının zorunluluğu konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

Erken seçim vurgusunda da bulunan Özel, şunları söyledi:

"Tabii burada esas hemfikir olduğumuz; ara seçim gündeminin bir anayasal zorunluluk olduğu. Ancak temel meselenin Türkiye’nin bir an önce bir erken seçime gitmesi ve artık Türkiye’yi yönetemeyen ve Türkiye’yi her geçen gün biraz daha yoksul, gençlerini biraz daha umutsuz kılan ve Türkiye’de yaşayan kimsenin memnun olmadığı bu yönetimi bir an önce değişmesi için bir erken seçim olması gerektiği ortada. Erken seçim talebi elbette ara seçim talebini ortadan kaldırır. Ancak iktidarın erken seçim yapmak için bir zorunluluğu, daha doğrusu bir anayasal zorunluluğu olmadığı için, onlar bir erken seçim kararı alana kadar anayasal zorunluluk olan ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu, ben onu hatırlıyorum; Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu. Seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı, efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi demokrasinin gereği olan hiçbir kurala uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışları yapıyor ve ‘Ben Cumhurbaşkanıyım’ diyordu. Aslında o anda cumhurbaşkanı adayı olarak mitinglere gidiyordu ama bunları yapıyordu. Bu konudaki tüm uyarılara rağmen hassasiyet göstermemiş olanların Karabük mitingine giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir aracının kullanılıp kullanılmadığı konusundaki hassasiyetleri gerçekten takdire şayan. Ama konunun diğer detaylarını öğrendiğimde, içeriye yönelik nedir, ne değildir konusunda bir değerlendirme daha yaparım."

"ARA SEÇİMLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ ROL MECLİS BAŞKANI'NA AİT"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelecek hafta için randevu talebinin olduğunu kaydeden Özel, "Bütün siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmelerdeki özellikle ara seçim gündemi Sayın Numan Kurtulmuş’a çekinemeyeceği, çekinik davranamayacağı bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü Sayın Numan Kurtulmuş, Meclis’in Başkanı. Meclis’in Başkanı’nın da Meclis’in anayasaya topyekûn uyumasına ilişkin 78’inci madde ile ilgili bir görevi var. Yani Numan Bey ‘Bu beni ilgilendirmez’ diyorsa ondan daha çok ilgilendiren kimse yok. Çok net bir şekilde tüm siyasi partilerin ortak görevi 30 ay geçtikten sonra boş sandalyeleri doldurmak. Bunun için ya bir mutabakata ya da tüm partilerin kendi görüşlerini söyledikten sonra alınacak bir karara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Önce ‘Randevu veririz, görüşürüz’ deyip de sonra ‘Benim ara seçimde bir rolüm yok’ gibi değerlendirmeler doğru değil. Bence ara seçimle ilgili en önemli rol ve görev Meclis Başkanı’na ait. Kendisine bunu içtüzüğe, anayasaya ilişkin olarak çok net değerlendirmeler ve hatırlatma yaptıktan sonra kendisinin bu konudaki fikrinin değişeceğini ümit ediyorum."

ARIKAN: ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ BİR SÜREÇ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ara seçim talebi hakkında, “Hiçbir muhalefet partisi, önünde bir seçim imkanı olması durumunda, seçimden kaçmaz. Her seçime hazırlıklı bir siyasi hareketiz. Sorunların çözümü ile alakalı palyatif çözümlerden ziyade kökten çözümlere ihtiyaç var. Erken seçim, Türkiye için kaçınılmaz bir süreç. Bütün sorunların çözümü için bütüncül yaklaşım ortaya konulmalı. Bugünkü bütüncül yaklaşımın adı erken seçim olmalı” dedi.