Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel, Maraş’ta 19-26 Aralık 1978’de gerçekleştirilen Maraş Katliamı'na ilişkin paylaşım yaptı.

  • 19.12.2025 12:40
  • Giriş: 19.12.2025 12:40
  • Güncelleme: 19.12.2025 12:50
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 47 sene önce meydana gelen ülke tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan Maraş Katliamı'yla ilgili paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özel, "47 yıldır vicdanlarda derin bir yara olarak duran Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Özel, Maraş Katliamı'nda öldürülen yurttaşları saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Karanlığın yolu Maraş’ta açıldı
