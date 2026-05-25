Özgür Özel'den Meclis'te açıklama: "Bundan sonrasını planlayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Grup başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız" dedi.

Özgür Özel, dün Genel Merkez'den ayrılmasının ardından bundan sonraki süreçte çalışmalarına TBMM'de devam edeceğini açıklamıştı.

Bugün de Meclis'e giden Özel, bayram programı ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bir heyetin kendilerini ziyaret edeceğini ifade eden Özel, "Onun dışında Grup Başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız" diye konuştu.

İl dışından Ankara'ya giden başkanların olduğunu belirten Özel, "Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız" sözlerini kullandı.

BAYRAMDA MANİSA'DA OLACAK

Bayramda ilk olarak Manisa'da olacağını duyuran Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğim tabii ki. Manisa’da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra netleştireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince Genel Merkezde olma, Genel Merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız."