Özgür Özel'den, Meclis'teki kavgaya ilişkin açıklama: Meclis Başkanı Kurtulmuş'a çağrı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki olağanüstü Can Atalay oturumunda yaşanan kavgaya ilişkin, "Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak? Utanç verici. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal, tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Meclis bugün, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı sırasında sözü ilk alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmety Şık'ın konuşması sırasında vekiller arasında gerilim yaşandı. Oturuma verilen aranın ardından tekrar kürsüye çıkan Ahmet Şık konuşmasını sürdürürken Genel Kurul'daki gerilim de yükseldi.

Bu sırada kürsüye gelen AKP Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a saldırdı. Saldırının ardından milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Şık'ın yanı sıra, CHP Milletvekili Okan Konuralp ve DEM Parti Milletvekili Gülistan Koçyiğit de yaralandı.

"UTANÇ VERİCİ"

Kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi. Bu sırada yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, "Sözlerin havaya uçuşacağı bir yerde yumruklar havaya uçuştu. Bir arkadaşımıza yumruk atıldığı bir ortamdayız. Olacak iş değil. Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak? Utanç verici. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel, özetle şunları söyledi:

"Utanç verici bir durum. Bu durumda Meclis Başkanı'nın çok acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Sözlerin havada uçuşacağız yerde yumruklar uçuşuyor, yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu. İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için. Kurtulmuş’un derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Bu olacak iş değil. (Okan Konuralp) Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Gülistan Koçyiğit de kavgayı ayırmaya çalışırken maalesef çok üzgünüz."

ÖZEL, TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Özel ayrıca, TBMM’deki olaylı oturumun ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, Kurtulmuş’tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi.

"Bu şiddeti normalleştiremeyiz. Olayların bu noktaya gelmesi konusunda sizin mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor" diyen Özel, bir idare amirinin yaptığı saldırının izah edilemez olduğunu ifade etti.

Yaşananları "rezalet" olarak nitelendiren Özel, Meclis Başkanı’ndan artan şiddete dur demesini bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi’ne düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Meclis’teki şiddet olaylarıyla ilgili bir toplantı planlanması durumunda ise bu toplantıya en üst düzeyde katılım göstereceklerini dile getirdi.