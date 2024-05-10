Özgür Özel'den Mehmet Şimşek'e tepki: Garibanın yakasından düş, zenginlerden iste!

İktidarın ekonomi politikalarına tepki gösteren CHP lideri Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tepki gösterdi. İktidarın dar gelirli yurttaştan tasarruf beklediğine dikkat çeken Özel, "'Tasarruf yap, aç kal' diyor. Mehmet Şimşek; kapımızdan çekil, zenginlerden iste" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kütahya İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

İktidarın tasarrufu dar gelirli yurttaştan beklediğine vurgu yapan Özel, "Emeklinin, memurun, çiftçinin kapısına gidiyor; 'Tasarruf yap, aç kal' diyor. Mehmet Şimşek... Kapımızdan çekil, zenginlerden iste" ifadelerini kullandı.

Vergide adalet mesajı veren Özel, "Adalet istiyoruz. Vergilerin yüzde 65'i dolaylı vergi. Vergiyi sizlerin aldığınız maaşlardan kesiyor. Sen gelir vergisini artır, vergi kaçıran yandaşlarından vergiyi topla, vatandaşın yakasından düş. Garibanın yakasından düşün" diye konuştu.

Özel, özetle şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek çıkmış tasarruftan, acı reçeteden bahsediyor. Bunu bu hale getirip sonra bir IMF programı ile tasarruf istemek IMF'nin bir hayaletidir. Memlekette bir hayalet dolaşıyor. IMF'nin hayaleti.

Hayalet emeklinin, memurun, çiftçinin kapısına gidiyor; 'Tasarruf yap, aç kal' diyor. Mehmet Şimşek... Kapımızdan çekil, zenginlerden iste. Adalet istiyoruz. Vergilerin yüzde 65'i dolaylı verdi. Vergiyi sizlerin aldığınız maaşlardan kesiyor. Sen gelir vergisini artır, vergi kaçıran yandaşlarından vergiyi topla, vatandaşın yakasından düş. Garibanın yakasından düşün.

Bunun için size ihtiyaç var, meydanları doldurmaya ihtiyaç var. Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Siz mücadele ettikçe, biz mücadele ettikçe bu bozuk düzen değişecek. Hakça düzen gelecek."