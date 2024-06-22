Özgür Özel'den "Mehmet Şimşek" mesajı: Pazartesi soracağız kendisine

CHP lideri Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması'nda konuştu. CHP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yapacağı ziyarete ilişkin konuşan Özel, CHP'nin düzenleyeceği yeni mitingi de duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde halka hitap etti.

Konuşmasında yerel seçimlere dikkat çeken Özel, "CHP başının üzerindeki görünmez cam tavanı kırmıştır" diye konuştu.

Kayseri Pınarbaşı'ndaki saldırıya ilişkin "acizlik" açıklamasını tekrarlayan Özel, "Seçim seçimde kaldı, başkanımız herkesi kucaklayacak. Hala daha birileri gerilim yaratmak derdinde. Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak ne güçtür ne cesarettir, ne kabadayılıktır olsa olsa acizliktir, zavallılıktır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşmeye ilişkin konuşan Özel, "Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek'e, önceliğin vatandaş mı, yandaş mı?" dedi.

Konuşmasında, kayısı üreticilerinin sorunlarını da gündeme taşıyan Özel, 30 Haziran'da Kocaeli'nde 'Geçinemiyoruz Mitingi' yapacaklarını duyurarak, mitinge katılım çağrısı yaptı.

Normalleşme tartışmalarına da yanıt veren Özel, "22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok, yanlışına doğru diyecek halimiz yok" ifadelerini kullandı.