Özgür Özel'den 'Meral Akşener ziyareti' iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceği iddiasını yalanladı. Özel, "Ben de şaşırdım, yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında görüşme yapılacağı iddia edildi.

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek" bilgisini paylaştı.

"Bu görüşmede önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır" diyen Öztürk, "İki partinin ittifak konusu ve İYİ Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YALANLAMA

Özel, Meclis'te partisinin kapalı grup toplantısına katıldı. Toplantıya gelişinde bir gazetecinin, "Meral Akşener ile yarın bir görüşme yapacağınız belirtiliyor" sözlerine Özel, "Ben de şaşırdım, yok" karşılığını verdi.