Özgür Özel'den Merih Demiral'a verilen cezaya tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli futbolcu Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yaptığı için UEFA tarafından verilen iki maçlık cezaya, "hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında gol sevinci sırasında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

Ceza için "hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar" nitelemesini yapan Özel, kararın düzeleceğini umduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları söyledi:

"UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir."