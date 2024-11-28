Özgür Özel'den Meryem Ana Evi direnişine ziyaret: Erdoğan'a yanıt verdi

Meryem Ana Evi otoparkının Efes Selçuk Belediyesi’nden alınmasına karşı protestolar sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠Selçuk'taki Meryem Ana otoparkını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Biz sayın Erdoğan'la birlikte aynı şeyi yaptık. Belediyelerimizin 2024 performansını ölçtürdük. Benim gördüklerim yüzümü güldürdü, Tayyip Bey'i ise germiş" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti: "CHP'nin belediyelerinin yaptığı işlerden en çok çocuğa dokunan, işte kreş tartışması buradan çıkıyor, kadına dokunan ve yoksulluğa dokunan kent lokantaları gibi, aşevleri gibi ya da sosyal yardım kartlarıyla yapılan doğru işler bu ekonomik krizde vatandaşın gönlüne dokunmuş, CHP'ye oy vereni ve vermeyeni memnun etmiş. Verilen doğalgaz destekleri, aylık protein desteği olarak günlük dağıtılan sütler, aylık dağıtılan etler, tarlada kalan narenciyeler... Her birisi bu ekonomik krizde insanların yüzünü güldürmüş. Bu pazar seçim olsa sorusuna CHP yanıtı yine birinci, her ay birinci..."

SENİN BU PARAYA İHTİYACIN MI VAR?

"1970'den beri bu arkamdaki Meryem Ana evine giden yol, oradaki otopark Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor" diyen Özel, şunları söyledi: "Kültür Bakanlığı, bunu AK Parti döneminde bir protokole bağlayıp AK Partili belediyenin görev süresiyle sınırlayıp, 'kazanamazsak ellerinden alırız' diye bir uyanıkığa yeltendiler. Eğer belediyeyi AK Parti alsaydı, biten protokol uzatılacaktı. Almayınca biten protokolü uzatmayarak ve Selçuk'un özdeğeri olan Efes ve Meryem Ana, buraya geliyor insanlar, otoparka el koydular. Bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli bir gelir getiriyor. Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 60'ı... 'Bu parayı biz alalım' diyorlar. Senin bu paraya ihtiyacın mı var? Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'nin parasına çöküyor ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın."

"Kanunsuz emir vermeyin" diyen Özel, "Örgütümüz, ilçe başkanımız, belediye başkanımız birlikte büyük bir mücadele veriyorlar. Bu yapılan iş hazımsızlıktır, haksızlıktır, seçmen iradesini tanımamaktır, bütün Türkiye'de yaptıklarının Selçuk'taki örneğidir" ifadelerini kullandı.

"SON UYARIMI YAPIYORUM"

"Son uyarımı yapıyor" diye konuşan Özel, şunları söyledi: "Sayın Erdoğan siz 31 Mart akşamı milletin gönlünden düştünüz. Çok çalışırsanız, gayret ederseniz gönlüne girersiniz. Bu yaptıklarınızla gözünden düşüyorsunuz. Bu yapılan iş, seni milletin gözünden düşürür. Kararı siz vereceksiniz, mücadeleyi de biz vereceğiz. İşçilerin arkadasındayız, Meryem Ana mücadelesinin arkasındayız, Selçuk Belediyemizin arkasındayız, İzmir Büyükşehir Belediyemizin arkasındayız."

ERDOĞAN'A YANIT VERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor, nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor, nasıl bu kadar cüret sahibi olabiliyor? Açık konuşmak gerekirse bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz" sözleri de sorulan Özel, şu yanıtı verdi:

"Bir üstenci dil bu, milletin kararını küçük gören... Yani seçimler sadece AKP için yapılıyor; kazanırsa AKP kazanıyor, kaybederse AKP kaybediyor... Başka partiler yok, başka emekler yok, başka adaylar yok! Bu kibirli bir dildir. 31 Mart'ta cezalandırılan bu dilin ta kendisidir."