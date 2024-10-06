Özgür Özel'den Metal işçilerinin grevine destek: Direnmeniz en doğal insan hakkıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Dörtyol’da Yolbulan Metal işçileri grev çadırını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Deprem bölgesinin kendine özgü zorlukları özellikle barınmayla ilgili zorluklar da göz önüne alındığında, size 'ya sokakta kal çoluğunun çocuğunun karnını doyur', 'yok, bir eve geçmek istiyorsan aç kalmaya mahkumsun' denen bir ücret teklif ediliyor. Buna direnmeniz, bunun için mücadele etmeniz en doğal insan hakkıdır" dedi.

FERNAS İŞÇİLERİNE DESTEK

"Ben Manisa'dan, Soma'dan, emeğin başkentlerinden gelenlerden bir tanesi olarak bugünlerde Manisa'dan Ankara'ya yalın ayak yürüyen Fernas işçilerinin size selamını ve dayanışma duygularını iletiyorum" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Buradan da Bağımsız Maden-İş'te örgütlü Fernas işçilerine, hemşehrilerime, kardeşlerime bir kez daha desteklerimi iletiyorum. Elbette bu sorunun çözülmesi için, yani bir sendikanın en mutlu günü işverenle üyesinin bir noktada buluştuğu, davulların çalındığı, halayların çekildiği iş başı yapıldığı gündür. Biz çözümsüzlüğü değil, çözümü savunuyoruz. Bir kez daha buradan işvereninize, isimlerini saydığınız milletvekillerimize, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il-ilçe başkanlarımız aracılığıyla bir kez daha sizin adınıza bir dostluk ve uzlaşma eli uzatıyoruz."

"SON ANA KADAR YANINIZDAYIZ"

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Arkadaşlarımız salı günü kendilerinden randevu talep etsinler veya çarşamba günü için, pazartesi günü için randevu talep etsinler. Görüşsünler ve sizinle onların arasında bir uzlaşma noktasını arayalım. Eğer burada bir anlaşma olursa bundan en çok biz memnun oluruz. Yok, size karşı orantısız güç kullanırsa, iş kanununa aykırı işler yaparsa, grev kırıcılığa kalkarsa, sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir, son ana kadar arkanızdayız."