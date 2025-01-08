Özgür Özel'den Metin Göktepe mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından gazeteci Metin Göktepe'yi katledilişinin 29. yıl dönümünde attığı mesajla andı.

Özel, "Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

Gerçekleri açığa çıkarmak istediği için gazeteci #MetinGöktepe dövülerek öldürüldü.



"Yeter artık, gözlerim görmüyor" sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler.



Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/JuX3bWB2qb