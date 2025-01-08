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Özgür Özel'den Metin Göktepe mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'yi katledilmesinin 29. yıl dönümünde andı.

Güncel
  • 08.01.2025 10:18
  • Giriş: 08.01.2025 10:18
  • Güncelleme: 08.01.2025 10:22
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Metin Göktepe mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından gazeteci Metin Göktepe'yi katledilişinin 29. yıl dönümünde attığı mesajla andı.

Özel, "Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

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