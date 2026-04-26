Özgür Özel'den Mine Kırıkkanat'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yazar Mine Kırıkkanat'a Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi.

Özel, Kılıçdaroğlu için "kılıç artığı" ifadesi kullanması nedeniyle ismini vermeden Mine Kırıkkanat'a tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır şahsıma yaptığı her türlü hakaretine sabırla sustuğum bir sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum" ifadesini kullandı.

Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir paylaşıma yönelik "kripto kılıç artığı" ifadelerini kullanmıştı.

Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun soyisminden yola çıkarak benzetme yaptığını söylerek, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" dedi.