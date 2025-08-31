Özgür Özel'den miting çağrısı: Bu akşam Sinop'ta buluşuyoruz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 19.00'da düzenlenecek Sinop mitingi için çağrıda bulunarak, "Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız! Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenlenecek.
İskele Meydanı'nde düzenlenecek miting, saat 19.00'da başlayacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, miting için çağrıda bulundu.
Özgür Özel, paylaşımında, "Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz!" dedi.
"Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız!" diyen Özel, "Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 31, 2025
Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız!
Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz!
🗓️31 Ağustos Pazar
⏰19.00
📍İskele Meydanı pic.twitter.com/jm1GaFzfDH