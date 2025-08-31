Özgür Özel'den miting çağrısı: Bu akşam Sinop'ta buluşuyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenlenecek.

İskele Meydanı'nde düzenlenecek miting, saat 19.00'da başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, miting için çağrıda bulundu.

Özgür Özel, paylaşımında, "Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz!" dedi.

"Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız!" diyen Özel, "Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.