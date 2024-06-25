Özgür Özel'den miting çağrısı: Bütün geçinemeyenleri Gebze'ye bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Haziran'da Gebze'deki mitinge çağrı yaparak, "Hepinizi 30 Haziran'da Kocaeli'ne bekliyoruz. Çaya, buğdaya zammı almak için bütün geçinemeyenleri Gebze'de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, konuşmasından önce Osmaniye'den 18 yaşını doldurmuş 3 gencin rozetlerini takarak partiye üye yaptı.

Özel, "Türkiye'nin en büyük, birbirini ve ülkesini en çok seven, Türkiye'nin en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olduğunuz için ne kadar sevinsek, ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bu ailenin babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR VE MARDİN YANGINLARI

Açıklamasında Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, yaşamını yitiren 15 vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi

Özel, CHP heyetinin acılı ailelerin yanında olduğunu, en kısa sürede kendisinin de bölgeyi ve aileleri ziyaret edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın, yangınla ilgili ilk gün yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını; yangının, anız yakılmasından kaynaklanmadığının ortaya çıktığını belirten Özel, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve bağımsız kuruluşların raporlarının, elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ'ın inanılmaz ihmalleri olduğunu ortaya çıkardığını aktardı.

Özel, "Hiçbir tedbirin alınmadığını ve bu yangına DEDAŞ'ın davetiye çıkardığını ifade ediyor raporlar. DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikayet ettiği kurumdur. Sayaç okunmadan kesilen yüksek faturalardan, çiftçilere ait trafoların haczine, elektrik kesintilerine, elektrik altyapının yenilenmemesine kadar sayısız şikayet var" dedi.

Orman yangınları konusunda Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdiklerini bildiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu orman yangınlarının tüm yönleriyle araştırılması lazım. DEDAŞ gibi şirketlerin ve Orman İşletmesinin sorumlulukları, orman mühendislerinin dışlanmasının getirdikleri, orman köylüsü geleneğinin terk edilmesi, ormanları ihaleye veren anlayışın sorgulanması... Orman yangınının çıkması durumunda nasıl müdahale edilmesi, hangi ekipmanların bulundurulması, ulusal ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarıyla mücadele planına artık bu Meclis el koymalı. Önümüzdeki günlerde görüşülecek, oylanacak. Bütün Türkiye ile birlikte AK Parti ve MHP gruplarının, grup başkanvekillerinin gözlerinin içine bakacağız. 'Orman yangınlarını, sebeplerini, mücadele yöntemlerini, çözüm önerilerini araştıralım mı, yoksa bırakalım yansınlar, ölsünler mi?' diye gözünüzün içine bakacağız."

TASARRUF PAKETİ TEPKİSİ

Özgür Özel, iktidarın 22 yıllık yanlış ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan enkazın ardından geçen ay büyük ümitlerle tasarruf paketi açıklandığını kaydetti.

Açıklanan tasarruf paketininin 100 milyar liralık olduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Bir yandan 'emekçinin, memurun servisini kaldıralım, öğretmeni atamayalım tasarruf ederiz, emekliye zam vermeyelim, asgari ücrete iyileştirme yapmayalım, tasarrufa ihtiyaç var' diyorlar ama temsil ve tanıtma giderleri bir ay öncesine göre 7 kat yani 350 milyon lira, haberleşme gideri de 150 milyon lira artmış. Haberleşme ve temsil ağırlama giderleri yarım milyar lira. Yani 100 milyar lira tasarruf edecek olanlar bir ay içinde iki kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler. Bir yıl öncesine göre taşıt kiralama giderleri yüzde 80, kamu binaları kiralama giderleri yüzde 170 artmış. Bir ayın sonunda dönüp baktığınızda tasarruf yok, bütün hızıyla israfa devam var."

Geçen yıl Merkez Bankası'nın 800 milyar lira zarar ettiğini, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına 1,2 milyar lira verildiğini, kamu-özel işletmelerine üç yılda 675 milyar ödeneceğini ve bütçeden bu yıl sadece faize 1,3 trilyon lira ödeneceğini anlatan Özel, "Tarihin en büyük kaynak transferini düşünün. Yoksullardan alıp zengine verdikleri KKM, büyük ve muhteşem tasarruf paketinin 12 katı ve hiçbiri gerçekleşmiyor. Gerçekleşen yine israf, yine masraf, yoksullaşan yine vatandaş, zenginleşen yine yandaş" diye konuştu.

DEPREMZEDELERİN SORUNLARI

Depremzedelerin yaşadığı sorunları anlatan Özel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 16 ay geçtiğini belirterek, geçen hafta sonu gittiği Malatya'daki izlenimlerini anlattı.

Depremin üzerinden geçen süreye rağmen Malatya'da vatandaşların hayatlarını konteynerlerde ve çadırlarda sürdürdüğünü, kentte kimsenin yüzünün gülmediğini dile getiren Özel, "Depremin ardından Türkiye'ye bir yılda 650 bin konut sözü verenler, neredeyse 1,5 yılda 79 bin konut yaptılar. Yani 'bir yılda konutlar elinizde' diye oy alanlar bu sözün yüzde 12'sini tuttular. Çok önemli bir kısmı da köy evleridir" diye konuştu.

Depremzedelere yönelik kira yardımı uygulamasının bu ay sona ereceğine dikkati çeken Özel, kira yardımı uygulamasının uzatılması için bu hafta Meclis'te iktidar temsilcileriyle görüşme yapacaklarını bildirdi. Özel, "Eğer 'yok biz kira yardımını uzatmayız' diyorlarsa şunu bilsinler; deprem bölgesindeki kimse sahipsiz değildir. Karıncanın kardeşi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

Özel, depremzedelerin seslerini duyurmaya devam edeceğini belirterek, depremde yıkılan Antakya'daki Ilgım ve Selim Köse apartmanlarıyla ilgili bilirkişi raporlarının 16 aydır yazılmadığını, Kahramanmaraş'taki Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılamaya dahil edilmesiyle ilgili taleplerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

EV KİRALARINDAKİ ARTIŞ

EUROSAT'ın ev kiralarına ilişkin verilerini paylaşan Özgür Özel, Türkiye'nin konut kirasında geçen yıl yüzde 125 ile Avrupa birincisi olduğunu aktardı. Pandeminin ve küresel krizin dünyanın her yerinde olduğunu vurgulayan Özel, bu konuda tüm ülkelerin bir tedbir aldığını ancak Türkiye'de bir tedbir alınmadığını ifade etti.

Özel, Avrupa'daki kira artışının en yüksek yüzde 12, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 125 olduğuna dikkati çekerek, "'Kira artışı yüzde 25'i geçemez' diye kira artışına tavan koyan tek ülke biziz. Tavanı takan yok. Yüzde 125 oluyor. Sadece doğru ekonomi politikalarıyla Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 3'te tutmuş. Birileri de çıkıyor yönü batıdan doğuya çeviriyor. Avrupa Birliği'ne girmek hedefi varken terk edip Şangay İşbirliği Örgütüne geçecek" ifadelerini kullandı.

Ev kiralarına yüzde 20 stopaj getirileceğini ve bu oranın ev sahiplerinden alınacağını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Her ev sahibi olan artık zengin değil. Belki onun kirasıyla geçiniyor. İşsiz, yoksul dünya kadar insan var. Nerede görülmüş stopajı ev sahibinin verdiği? Siz yüzde 20 stopajı getirin. Bugün büyükşehirlerde ortalama kira 20 bin lira. 24 bin lira olmazsa gelin kardeşinize, burada hesabını bana sorun. Sen stopaja yüzde 20 getirdin mi? 20 binlik evi şöyle kiraya verecek. 20 bin artı stopaj. Türkiye'de stopaj böyle işlemiyor mu? Kim nereye özensiz, göstermelik bir şekilde vergi getiriyorsa aslında yine garibanın sırtına yükü yüklüyor."

KARATEPE-ŞİMŞEK GÖRÜŞMESİ

Özgür Özel, bazı basın yayın organlarında yer alan "CHP ve AKP arasında ortak masa kurulduğu ve program çalışıldığı yönündeki" haberlere de değinerek, "Arkadaşlar, çalıştığımız bir tek ortak programımız var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelince bu enkazı nasıl kaldıracağız onun programını çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmesine değinen Özel, şunları söyledi:

"Görüşmenin randevu aşamasındaki, öncesinde ve sırasındaki nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için öncelikle Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz. Normali budur. Normalleşme dediğimiz budur. Şöyle bir siyaset yok. Sanıyorlar ki bir masada oturunca orada koalisyon, ittifak görüşmesi olur. Onun dışında karşı tarafa el bombası atman lazım. Siyaset bu değil. Siyaset hem müzakere hem de mücadele işidir. Doğru bildiğini anlatma işi. Önerme, öneri sunma işi. Düne kadar siz değil miydiniz 'Bu CHP hep eleştiriyor, çözüm önerisi söylemiyor' diyen. CHP sorunu tespit ediyor, somutlaştırıyor, eleştiriyor. Nasıl çözülmesi gerektiğini de söylüyor. Dünkü görüşme, böyle bir görüşmeydi. Uzun sürdü. Fevkalade karşılıklı nezaket içinde geçen, doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı bir görüşmeydi."

Görüşmede, ekonomik krizin sorumlusunun toplumun kırılgan kesimlerinin olmadığını ifade ettiklerini anlatan Özel, ekonomideki krizi emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, çay ve buğday üreticilerinin ortaya çıkarmadığını söyledi.

Özel, ekonomideki krizin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi 'kemer sıkalım' diyorsunuz. Emekliler emekçiler, çiftçi ve esnaf kemer sıkacak. Senin yandaşlar, bir düğme daha bollaştıracak. Öyle yağma yok. Gittik dedik ki 10 bin lira emekli maaşı olmaz. En az asgari ücret olmalı. Emekliler 10 bin lira ile geçinemezler dedik. Önce bir asgari ücret yapın. Biz gelince, iki yıl sonra bir buçuk asgari ücret yapacağız. Asgari ücret açlık sınırının da altında. Dün Sayın Karatepe'nin 'Bir değişiklik iradesi görmüyorum' dediği mesele asgari ücrete zam yapmama vicdansızlığına yelteneceklerine ilişkin şüphemizdir. Sorduk, bu konuda bir netlik yok. Çok açık söylüyoruz; emekli maaşını asgari ücret yapmadan asgari ücrete de enflasyon oranında zam yapın."

30 HAZİRAN'DAKİ MİTİNGE ÇAĞRI

Özgür Özel, 30 Haziran'da Gebze'deki "Geçinemiyoruz" mitingine katılım için çağrıda bulundu.

"Yapacakları her şey ile 226 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyor" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Ödenen kiraya yüzde 20 stopaj gelecek, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. 660 milyarı yandaş müteahhitlere affettiler, 226 milyar TL'yi ise emekçiden almaya çalışacaklar. Asgari ücret 17 bin TL, açlık sınırı 20 bin TL, çay üreticisi Rize'den, buğday üreticisi Edirne'den, Adana'dan seslendi 'geçinemiyoruz' diye. Ne yapacağız, madem kimse anlamıyor, o zaman hepinizi Kocaeli'ne 30 Haziran'da bekliyoruz. Çaya, buğdaya zammı almak için bütün geçinemeyenleri Gebze'de bekliyoruz."

"BAHÇELİ RAHATSIZLANMIŞ, ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Biraz önce Sayın Bahçeli rahatsızlanmış. Erkan Bey'den sağlık durumuyla ilgili bilgi aldım. Çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Konuşmada, MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık. Acil şifalar diliyorum" dedi.