Özgür Özel'den müfredat çıkışı: Anayasa kadar önemli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Eğitim Sendikalarıyla Buluşma' programında konuşuyor.

Cumhuriye Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 'Eğitim Sendikalarıyla Buluşma' programında konuşuyor.

Eğitim müfredatının ulusal mutabakatla hazırlanması gerektiğini ve eğitimdeki sorunlarda ziyade çözüm önerilerini de halkın duymasını istediklerini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Eğitim sendikalarının yöneticileri var. Emekli öğretmenlerin de temsilcileri var. Ben iki emekli öğretmenin çocuğuyum. Sadece eğitimdeki sorunları değil, ne yapardık kısmını da gölge kabinemizde aldığımız kararları da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli bir program yapılması ve ulusal bir mutabakat aranması bekleniyor. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinin önemli farklarından biri, ulusal bir mutabakatla eğitim müfredatı oluşturulması ve iktidar değişince bunun değişmemesi."

"Müfredat yapmayı anayasa yapmak kadar önemli görüyoruz" diyen Özel, anayasa yapma konusundaki çağrıların müfredat için de yapılması gerektiğini söyledi:

"ANAYASA YAPMAK KADAR ÖNEMLİ"

"Anayasa yapma konusunda sürekli bir çağrı var. Anayasa için söylenen pırıltılı sözleri müfredat için de duymak istiyoruz. Bu, ulusal bir meseledir. Buradaki temel hedef 'kendine göre' nesil yatıştırmak olunca sıkıntılar başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, en çok değişen bakanlık haline geldi. Ak Parti'nin milli eğitim bakanlarını dinlediğimde yılların muhalefet partisi iktidar olmuş gibi hissediyoruz."

"ATANMAYAN ÖĞRETMENİN DİPLOMASINI ÇALMA ADIMI"

Öğretmenlik meslek kanunu teklifi hakkındaki tartışmalara da değinen Özel, "Yine birden bu kanun Meclis gündemine getirildi. Yeterince tartışılmadan dayatma şeklinde geçirilmeye çalışıldı. Meclis'teki direnişle ekime kadar ertelendi. Ekim ayına kadar zamanımız var. Bizlere ve sizlere düşen yapıcı öneri ve katkılarla bu teklif için iyi bir kamuoyu oluşturmak. Bu teklif, atanmayan öğretmenlerin diplomalarını çalma adımıdır" diye konuştu.

Atanmayan öğretmen sayısının 1 milyonu geçtiğini hatırlatan Özel, "'Atanamayan öğretmen' diye bir söylem ürettiler ve bu teklif yasalaşırsa gerçekten onları kusuru olan öğretmenlere çevirip dplomalarını çalacak" dedi.

Özel sektör öğretmenlerinin sorunlarına da değinen CHP lideri, şunları söyledi:

"2014 yılında bir gece yarısı bir torba yasa içinde özel okul öğretmenlerinin taban maaşını elinden aldılar. Özel okulda çalışan öğretmenler açısında kamuyla kıyaslama olduğu için son derece güvenli bir alandı. 2014'te lobicilik faaliyetlerinin temsilcisi olan milletvekilleri bakanı ve cumhurbaşkanını ikna ettiler ve bir gece yarısı teklifiyle taban maaşı elinden aldılar.

"AKP İKTİDARINDA EN DÜŞÜK MAAŞ 10 ÇEYREK ALTIN KAYBETMİŞ"

2002 yılında alınan en düşük öğretmen maaşı 635 liraydı ve 20 çeyrek altın satın alıyordu. Bugün en düşük öğretmen maaşı 41 bin TL ve 9,5 çeyrek altın alabiliyor. AKP döneminde öğretmene verilen en düşük maaç ayda 10 çeyrek altın kaybetmiş. Bütün öğretmenlerimize bunu dikkatlice düşünmelerini tavsiye ediyorum.

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