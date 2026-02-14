Özgür Özel'den Muğla mitingine çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Belediyesi Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 19 Mart'ta başlayan CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin 89'uncusu için sosyal medya hesabından Muğla'ya çağrı yaptı.

Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

Bu iktidarın sorunları çözecek becerisi de liyakati de enerjisi de yoktur! Millet artık bu karanlığa razı değil. Aydınlığa birlikte yürüyeceğiz. Bu kara düzeni değiştirmek için yarın Muğla’dayız! 15 Şubat Pazar | 14.00 | Atapark Meydanı / Milas

