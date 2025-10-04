Özgür Özel'den muhalefet liderlerine telefon: Genel başkanlara olmadık bir haksızlık yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılışında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda muhalefet partisinin liderleriyle bir araya geldiği görüntülere ilişkin, "Genel başkanlara olmadık bir haksızlık yapılıyor" dedi.

Özel, partisinin Bolu’da düzenlenen milletvekili kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM resepsiyonundaki muhalefet fotoğrafı konusunda genel başkanlara haksızlık yapıldığını söyleyen Özel, muhalefet liderlerini de konuyla ilgili arayarak dayanışma mesajı verdiğini kaydetti.

Özel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Olmadık bir haksızlık yapılıyor genel başkanlara, Tuncer Bakırhan’ı, Babacan’ı, Davutoğlu’nu, Müsavat Bey’i aradım. Hep birlikte demokrasiyi savunan güçlü muhalefet partilerini ve güçlü dayanışmalarını basitleştirecek, yok sayacak, hem genel başkanlarını hem de üyelerini rahatsız edecek bir tona dönüştü, bundan duyduğum üzüntüyü ifade ettim."

Meclis'in yeni yasama yılı açılışında, Erdoğan'ın çok sayıda muhalefet partisinin liderleriyle bir araya geldiği görüntüler, yeni dönemde siyasetin nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışma yaratmıştı.