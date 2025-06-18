Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye "baba evine dön" teklifi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Özgür Özel ve Muharrem İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında, "Bugün sayın Genel Başkan Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Elbette tüm siyasi partileri ziyaret ettik ve ülke gündemini konuştuk. Partimiz üzerindeki yargı tacizi, 19 Mart darbesini ve devam eden yargı eliyle partimize ve ülkeye yaşatılan anti demokratik süreçleri, ailelere çektirilen ızdırapları, seçilmişlerin yerine atanmışları getirmeye çalışan, sandıktan vazgeçmiş anlayışı değerlendirdik" dedi.

"Tüm siyasi parti ziyaretleri dışında Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var bizim için" diyen Özel, "Biz Türkiye İttifakı diyoruz, baba ocağı diyoruz, baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tapusuna bir CHP ve bir baba ocağı varsa o baba ocağına en yakın parti Memleket Partisi'dir ve Sayın Muharrem İnce'dir" ifadelerini kullandı.

"BABA EVİNE DÖN" DAVETİ

"Milletvekili olarak ilk geldiğim günden itibaren sayın Muharrem İnce ile çok özel bir ilişki içinde ve her zaman birbirini kollayan, birbirine saygılı, çok krizli günlerde parti içinde, parti dışında birbiri hakkında bir kez kötü söz söylememiş bir iletişimimiz var" diyen Özel, şunları söyledi:

"Bir siyasi partinin Genel Başkanına, bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı, o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Ben, sayın Muharrem İnce'ye CHP'nin, baba evimizin en zor günlerinde nasıl görevler aldığını geçmişteki, onun anılarından, partimiz baraj altındayken İl Başkanı olarak nasıl görevler aldığını da hep bilirim. O günleri de biraz yad ederek sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak."

İNCE: YETKİLİ KURULLARIMLA TOPLANTI YAPACAĞIM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, "CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'e ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bölgemiz zor günlerden geçiyor. Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, bir yanda İran-İsrail savaşı. İnsanlar geçinemiyor, gençlerimiz vize kuyruklarında, bu zor günlerde bir de iktidarın yargı sopası var. CHP'nin üzerine salladığı bir yargı sopası var. Seçilmiş insanları görevden alıp yerlerine atamalar var" dedi.

"Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil, ortak hayallerimizi, ortak iyileri düşünmek zorundayız" diyen İnce, "Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp; birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkarmalıyız. Bu ziyareti çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım, görüşlerini dinleyip en kısa sürede sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.