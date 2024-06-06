Özgür Özel'den NTV esprisi: "Bizi vermeye alışkın olmadığından..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NTV muhabiri gecikince "NTV bizi canlı vermeye alışık olmadığından biraz zorlandı" ifadeleriyle espri yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüştü.

Görüşmenin ardından Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NTV muhabiri basın toplantısına geç kalınca Özgür Özel espri yaptı.

Halk TV ekranına yansıyan görüntülerde Özel, "NTV bizi canlı vermeye alışık olmadığından biraz zorlandı" dedi. Özgür Özel'in sözleri üzerine gülüşmeler yaşandı.

NTV muhabiri "Biz biraz geciktik" derken, Özel, "Olsun, bir şey değil" cevabını verdi.