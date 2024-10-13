Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a tepki: İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa'nın 3. maddesi ile ilgili sözlerine nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi.

Datça Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, "HÜDAPAR 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışılsın' dedi. Geçtiğimiz aylarda sordum, kıvırdılar. Numan Kurtulmuş dedi ki, 'Devletin milletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bütün olduğu ifadesi yanlış.' Güya entelektüel bir tartışma başlatacak" ifadelerini kullandı.

"ELİNİ UZATANIN ELİ KIRILSIN"

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Hiç oynamaya gerek yok! Elini uzatanın eli kırılsın. Anayasa'nın ilk dört maddesinden orayı okuyunca şunu anlıyorsun; 'Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür.' Nokta!

"HÜDAPAR'A BİR ŞEY DİYEMİYORLAR"

"Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey söylemiyor. Numan Bey, HÜDAPAR'ın alanını genişletecek, hesapta entelektüel tartışma açıyor" diyen Özel, şu ifadelerle tepkisini gösterdi:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Biz hep beraber bir ve beraberiz. Devletimizle, milletimizle, ülkemizle birlikte bir bütünüz. Bayrağımız belli, başkentimiz belli, kurucumuz belli. Bunlarla sorunu olanlar da belli. İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!"

NE OLMUŞTU?

10 Ekim tarihinde Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.