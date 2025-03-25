Özgür Özel'den olağanüstü kurultay yazısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanmaması için yapılacağını açıkladığı olağanüstü kurultay hakkında TBMM'deki CHP Grup Başkanvekilliğine yazı gönderdi.

Buna göre CHP'nin 21. olağanüstü kurultayı 6 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılacak kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

Özgür Özel, 21 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, partiye kayyum atanacağına dair duyumlar aldıklarını ve bunun gerçekleşmemesi için 2 hafta içinde olağanüstü kurultaya gidileceğini duyurmuştu.