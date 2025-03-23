Özgür Özel'den ön seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bugün yapılacak ön seçim için oy kullanma çağrısı yaptı.

Özel, Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin ifade işlemleri sürerken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bugün yapılacak ön seçim için oy kullanma çağrısı yapan Özel, "Üyelerimizi ön seçim sandığına, 86 milyon yurttaşımızı dayanışma sandığına giderek Türkiye’ye sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağrımızdır: Evlerinize, hepimizi birleştiren Türk Bayraklarını asın ve sandık başına koşun. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu haberdar edin, teşvik edin, sandığa kadar eşlik edin. Gelin, seçin, tarihe geçin!"