Özgür Özel'den 'ön seçim', Mansur Yavaş'tan 'adaylık' tartışmalarına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ümit Erkol, yerel seçimlerdeki başarılar dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP örgütleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti.

31 Mart akşamına ilişkin, "Bir mutluluk tablosu çizilmeye başlandı o gece" diyen Erkol, "Bu tablonun eksik kalan kısımları var. Bu eksik kalan kısımları da inşallah en geç 2028'de ama çok büyük bir ihtimalle yapılacak bir erken genel seçim ile tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

ERKOL'DAN 'CUMHURBAŞKANI ADAYI' MESAJI

"Türkiye birleşmenin, barışmanın, huzur içerisinde dayanışmanın ne olduğunu öğrenecek" diyen Erkol, dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı için "CHP'li belediye başkanına" işaret eden Erkol, "CHP'li bir belediye başkanını Çankaya Köşkü'nde göreve başlatacağız. Yeniden parlamenter sisteme dönmek için önemli adımlar atacağız ve ülke bir kez daha 1 Nisan sabahına uğradığı gibi mutlu bir güne uyanacak, kırmızı bir Türkiye'ye uyanacak" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'PARLAMENTER SİSTEM' VURGUSU

Erkol'un ardından kürsüye çıkan Mansur Yavaş, parlamenter sistem vurgusu yaptı.

Tüzük Kurultayı'na işaret eden Yavaş, şunları kaydetti:

"1885'te söylenmiş, 'Fazla güç insanı bozar' diye. Bugün kuvvetler ayrılığından bahsetmenin imkanı yok. Parlamento işlevsizleştirildi. Ne talimat giderse kararnamelerle idare ediliyor. İnşallah Tüzük Kurultayı'nda özellikle parlamenter sisteme geçiş konusunda çok kuvvetli söylemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu bizim olmazsa olmazımız olmalı diye düşünüyorum. Şahsen ben böyle bir gücü istemem. Böyle bir güç kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir bu kadar güçlü olmak."

'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI' TARTIŞMASI

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavaş, şunları söyledi:

"Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. 2019'dan 2023 seçimlerine kadar üstlerine vazife gibi yandaş olarak tabir edilen televizyonların tek konusu 'Aday kim olacak?' deyip fitne çıkararak insanları birbirine düşürmekti. Yine başladılar. Bizler kazandığımız belediyede insanları nasıl rahat ettiririz, huzurlu bir şekilde yaşadıkları kentte nasıl memnun ederiz diye uğraşırken bu tartışmalara meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Bunların CHP içerisinde bir iç çatışma yaratmaktan başka bir gaye gütmediğinin ve bizim bunların içinde olmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'TÜZÜK KURULTAYI' MESAJI

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi.

Tüzük Kurultayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "4-9 Eylül arası bir Değişim Kurultayı öngördük. 4 Eylül günü tarihe önemli bir atıf yapacak. Güçlü bir katılımla birlikte Sivas'a gideceğiz ve Değişim Kurultayı'nı Sivas'ta başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Ayın 5'inde Tüzük Komisyonu son toplantısını yapacak. O toplantı tüzüğümüze Kurultaya önerilmek üzere son şeklini verecek. Havada tüzük taslakları oluşuyor. Tüzük taslağı Parti Meclisi tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Bazısı ham taslak, bazısı tamamen uydurma..."

"7 ve 8 Eylül günü Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz? sorusunun cevabı olan programımızı tartışmaya başlayacağız" diyen Özel, "Önce talep toplayacağız, sonra da CHP'nin önerisini halkımıza arz edeceğiz. Herkes hangi konuda ne konuşacağını, sınırlarımızı, ortak mutabakatımızı, gelecekteki hükümet programımımızın iskeletini öğrenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, tüzük ile ilgili önerilerini almak için bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ifade etti.

"NORMALLEŞME" MESAJI

"Anıtkabir'de el sıkışmayanlardan biri olmamaya kadar verdim" diyen Özel, "Bu benim kararım. Ben sürekli olur olmaz kavgalarla didişip vatandaşa 'benim derdim ne, bunlar ne konuşuyorlar' dedirtenlerden olmamaya karar verdim. Eleştiririm, muhalefet ederim, hakaret etmek, kavgayı emeklinin maaşı için veririm, asgari ücrete zam için veririm" ifadelerini kullandı.

"Zaman zaman suni tartışmalar oluyor" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Efendim cumhurbaşkanı niye geldi, niye genel merkeze forslu bayrak çekildi. Cumhurbaşkanına gidilir, cumhurbaşkanı gelir. O forslu Türk bayrağı bizde yoktu, en son ne zaman kullandık kim bilir? O bayrak çekilirken bütün televizyonlar canlı yayındaydı. Bazılarınız forsu görecekler ama 'bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler' propagandasının yapıldığı bütün yandaş kanallar ve TRT'de göndere bayrak çektiğimizi indirdiler. Meseleye bir de buradan bakalım.

Normalleşmeyi aslında CHP'nin normal düzlemde siyaset yapabilme olanaklarını artırmak olarak görüp, yumuşama falan diyordu birileri, o çizgilere indirmek esas meseleyi görmemektir. Müzakere edeceğimiz zaman müzakere edeceğiz, mücadele edeceğimiz zaman mücadele edeceğiz."

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU AÇIKLAMASI

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili de konuşan Özel, "Birileri 33 yaşındaki bir kadını sadece düşüncelerini açıkladı diye içeri atıyorsa ona sonuna kadar karşıyım. Ona sahip çıkmak boynumuzun borcu. Ama ifadelerinde kalp kıracak, üzecek, birileri tarafından istismar edilip hepimize mal edilecek söylemler varsa çok erkenden ayrışmak lazım" ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİM İDDİALARINA YANIT

Ön seçim ile ilgili iddialara yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

"'Genel başkan ön seçim sözü verdi, etrafındakiler o sözü tutturmamaya çalışıyor' diyorlar. Tayyip Erdoğancılık oynamıyoruz. Genel başkanın etrafı yanlış yapıyorsa vebali genel başkanındır. Genel başkanına rağmen etrafı yanlış yapıyorsa orada zaten genel başkanlık sorunu vardır. Ön seçimi kaldıracaklarmış diyen arkadaşa şunu söylüyorum. Geçmişte ön seçim var mıydı? Ön seçim yapma iradesi yoktu. Ön seçimi savunanları da biliyorsun karşı çıkanları da biliyorsun. Geçen seçimde 'eğer ittifak yapacaksa ön seçim yapılmayabilir' diye bir madde vardı. Bu tüzükte ilk kaldıracağımız madde bu arkadaşlar. Gelecek seçimlerde bu taslakta 'ya hakim denetiminde ön seçim olacak, hakim denetiminde ön seçim yoksa örgüt denetiminde ön seçim olacak.' Ama tüzükte kalın harflerle yazacak, 'sonuçlarına aynen uyularak uygulanacak ön seçim.' Eğer bir ilde hakim denetiminde ön seçim yapılmıyorsa sonuçlarına uyulacak örgüt denetiminde ön seçim yapılacak. Ve bunun sonuçlarına uyulacağı da tüzüğe yazılacak."