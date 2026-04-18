Özgür Özel'den Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına ilk tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi ve İlerici İttifak'ın Barselona'da ortak düzenlediği toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, T24'ün Youtube canlı yayınına konuk oldu.

Özel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Daha İçişleri Bakanı geleli bir ay oldu, ilk beyanı şuydu: 'Şafak operasyonları yok artık.' Kapıya polisin dayandığı, sabahın köründe belediye başkanlarını alıp polisle götürdükleri şafak operasyonları olmayacaktı. Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu da dahil, bıraksanız nereye kaçacak? Zaten kaçacağını bilse Erdoğan onları bırakacak. Erdoğan onlardan kurtulmak için yapıyor bu operasyonları.

Gecenin bir yarısında evine gidip küçücük çocuğunun, eşinin yanında gözaltına alınan belediye başkanının bugün bu saatlerde büyük bir kütüphane açılışı vardı. Atatürk Kütüphanesi... Ataşehir'deki gençlerin, Türkiye'deki tüm gençlerin en çok istediği şey kütüphane. Bir Atatürk Kütüphanesi açıyordu; sosyal alanlarıyla, ders çalışma alanlarıyla, zengin kitap portföyüyle. Çok heyecanlıydı, onu yapacaktı. Gecenin 12'sinde gidip kapısına dayanıp alıp götürüyorsunuz, yeni bir itibar suikastına girişiyorsunuz.

"ONURSAL NEREDEYSE HİÇ İHALE YAPMADI, BELEDİYEDE PARA YOK"

Ataşehir'in bir önemi şu: İstanbul'un Anadolu yakasında Beykoz'u saymazsak o sonra, zaten Beykoz'daki operasyonu biliyorsunuz, AK Parti'ye geçti- belediye başkanımız içeride, vekili baskıyla AK Parti'ye transfer ettiler çeşitli işlerle. Ataşehir Belediyesi Anadolu yakasında yapılan ilk operasyon. Onursal, bizim gençlik kollarından beri gelen; Ataşehir gibi bir yerde çok önemli bir seçim başarısı göstermiş, kendi ölçeğindeki ilçeler arasında memnuniyet anketlerinde en üst sırada yer alan, 16 saat Ataşehir için çalışan, koşturan; daha geçen hafta maraton vardı, bugün kütüphane açılışı vardı. Her gün, bütün imkânsızlıklara rağmen mücadele veren birisi. Şimdi bir sürü köpürtecekler, bir sürü yalanlar atacaklar, sonra birlikte izleyeceğiz. 'Ne oldu?' diyeceğiz... İstanbul iddianamesi, söyledikleri yalanların hiçbirini iddianameye koymadılar dahi. Bırakınız ispatlamayı, iddia dahi etmediler. Şimdi orada bir yargılama sürüyor. Nerede A Haber, nerede TGRT? Nerede iddianame çıkana kadar her akşam büyük bir yalanla Türkiye'yi meşgul edenler? Önünde anons çeken var mı? Yok. Haber veren var mı? Yok.

İki yıldır belediye başkanı. Onursal'ı ihaleye fesat karıştırmaktan suçlayacaklar; Onursal neredeyse hiç ihale yapmadı. Neden yapmadı, biliyor musunuz? Belediyede para yok. Mevcut yapılmış ihaleler bitince yenisini yapmak yerine, aracı, gereci kendisi alıp olabildiğince para harcanmadan toparlayıp Ataşehir'e söz verdiği hizmetleri yapmaya çalışıyor o paralarla. Büyük bir ihale yok. Ne ile suçlayacaklar, çok merak ediyorum. 'Şafak operasyonu yapmayacağız' diye söz verenler, gece bire on kala gencecik bir beldiye başkanının evinin kapısına dayanıyor, beş yaşında bir kızı var. Bir saat mahallede sirenleri çeviriyor. Herkes kalksın görsün diye."