Özgür Özel'den Özkan Yalım açıklaması: Gözaltı görüntülerine sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin yayımlanmasına ilişkin "O görüntüler devlete emanet. Bir kaç saat içinde AK Parti rejiminin Sabah gazetesinde. Hem de büyük bir utanmazlık içinde. Polisin kamerasından paparazzi kamerası çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" 100. mitingi Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda 13.18'de başladı.

Miting katılan yurttaşlar, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti.

Miting, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in konuşmasıyla başladı. Ardından CHP Çanakkale Milletvekili Levent Gürbüz, konuştu.

Gürbüz, "Bu katılım için hepinize teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için en büyük gücü arkasında bulduğu Çanakkale'dir. Partimiz birinci parti olduğu günden bu yana saldırılar altında. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim iktidar yürüyüşümüz durduramayacaklar. Bu iktidarı alana kadar meydanlardayız, yollardayız" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Gürbüz, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumaya başladı. İmamoğlu, Gürbüz tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük destanların aziz şehri Çanakkale! Merhaba! Benim güzel vatandaşlarım; değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, yiğit gençler, güler yüzlü çocuklar... Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, sizleri hasretle kucaklıyorum. Çanakkale, millet olma bilincini bize en güçlü şekilde hissettiren eşsiz bir coğrafyadır. Bu topraklarda huzur içinde yatan şehitlerimiz, vatan uğruna canlarını feda ederken bir an bile tereddüt etmediler. Onların tek arzusu vatanın birliğini ve bölünmez bütünlüğünü korumaktı; hep birlikte özgür ve onurlu bir yaşam sürmekti. Bu yüzden yalnızca bu toprakların değil, tüm insanlığın onurunu savundular. Çanakkale, barışın kıymetini öğreten bir direniştir; mazlum milletlerin bağımsızlık umudunun simgesidir. Çanakkale hepimize tarihi öğreten, tarihin kıymetini bildiren şehirdir. Bu şehre canla başla hizmet eden, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı uygulamalarını hayata geçirmek için durmadan çalışan Muharrem Erkek başkanıma çok teşekkür ediyorum. Örgütümüzün güçlü ve kararlı iradesini temsil eden İl başkanımız Levent Gürbüz nezdinde tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI"

Hep birlikte, şeref ve cesaret dolu bir yılı geride bıraktık. 19 Mart 2025 günü siyasi hayatımı bitirdiklerini, seçimi garantilediklerini düşünenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Milletimiz kumpas siyasetine, milli iradeyi yok sayma teşebbüsüne geçit vermedi. On milyonlar, şehir şehir, meydan meydan büyüyen bir dirençle haksızlığa, adaletsizliğe itiraz ediyor. Sizler, iradenize sahip çıkıyor, her şart altında demokrasiden, cumhuriyetten yana tavır alıyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Millet yoksulluğa, adaletsizliğe, güvencesizliğe karşı iktidarı sandığa davet ediyor ama onlar köşe bucak kaçıyorlar. Koltuklarını korumak için, işi gücü bırakmış, organize işlerle seçim kazanma derdine düşmüş haldeler. Önce, bir siyasinin, Adalet Bakan Yardımcısının, İstanbul’a başsavcı olarak atanmasını organize ettiler. O başsavcı siyasi maksatlı soruşturmalar organize etmekle kalmadı, benim diplomam konusunda üniversiteye baskı yaptı. Üniversite’de bir kurul organize ettiler, o yetkisiz kurul diplomamın iptaline karar verdi.

"ADALET BAKANI MIDIR, ORGANİZE İŞLER BAKANI MI?"

Bunların organize işleri saymakla bitmez. Aleyhimde açılan davalara hep aynı bilirkişinin atanmasını organize ettiler. Mahkemeleri organize ettiler, yargılandığım bütün davalarda istedikleri gibi davranmayan hakimleri sürgüne gönderdiler. Davaya başlayan hakimlerle bitiren hakimler hep farklı oldu. Gizli tanıkları organize ettiler. Tanıklıktan çekilen olunca, onun gerçek dışı ifadesini alıp başka bir gizli tanık söylemiş gibi yaptılar. Bir davanın hangi mahkemeye düşeceği önceden bilinmez ama bizim davamızın hangi mahkemede görüleceğini en baştan beri biliniyordu. Çünkü öyle organize etmişlerdi. Bununla da yetinmediler, kendi belirledikleri mahkemeyi de yeniden organize ettiler, ikinci bir heyet atadılar. Organize işlerini daha iyi organize edebilmek için bize dava açan başsavcıyı bakan olarak atadılar. Bu atanmış şahıs, Adalet Bakanı mıdır, Organize İşler Bakanı mıdır, onun cevabını milletimiz gayet iyi biliyor.

"TAPULARININ HESABINI VEREMEYENLER"

Tapularının hesabını veremeyenler ve onları bir aparat olarak kullananlar iyi bilsinler ki milletin iradesi kimsenin tapulu malı değildir. Beni ve arkadaşlarımı kumpas davalarıyla hapsederek, sadece kendi siyasi sonunuzu hızlandırıyorsunuz. En çok da milletin refahına, huzuruna, ülkenin ekonomik ve siyasi gücüne zarar veriyorsunuz. Demokratik, erdemli bir iktidar öncelikle, herkesin adil biçimde yargılanmasını sağlamakla yükümlüdür. Çünkü mahkemelerde adalet yoksa hayatın hiçbir alanında adalet olmaz. Türkiye bugün maalesef bu durumdadır. Siyasi rakibini saf dışı etmek için bu kadar kumpasa, bu kadar organize işe tevessül eden iktidar ülkedeki tüm adaletsizliklerin müsebbibidir. Kaybettikleri meşruiyeti onlara ne Trump verebilir ne başka bir dış güç. Meşruiyeti ancak millet verir. İktidar için başka yol yoktur. Ya bütün bu yaptıklarına milletten onay alacaklar ya da millet kime verirse, yetkiyi ona devredecekler. Bunun arası, ortası yoktur. Bunun gecikmeye tahammülü yoktur.

"ÖZGÜR VE ADİL BİR SEÇİMLE ÇÖZEBİLİR"

Türkiye acil ve büyük sorunlarını, ancak özgür ve adil bir seçimle çözebilir. O sandık gelecek. Adaletiyle, bereketiyle gelecek. Bu topraklarda adalet içinde, özgür ve eşit yaşayacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi, bu topraklar uğruna hep beraber can vermişliğimizi unutmadan yaşayacağız. Çanakkale’deki birlik ruhuna, Kurtuluş Savaşı’ndaki bağımsızlık tutkusuna, Cumhuriyet’in yüksek ideallerine sahip çıkarak yaşayacağız. Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yönde ilerleyerek yaşayacağız. Türkiye’yi birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve barışın, adaletin ve hürriyetin merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız. Bu mücadele zafere ulaşmadan son bulmayacak. Her şey çok güzel olacak."

ÖZEL GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞUYOR

Mektubun ardından miting CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

"Omuz omuza yollardayız, ayaktayız. 100'üncü defa yine bir aradayız. 10 gün önce Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılını hep birlikte kutladık. Çanakkale, bu milletin tarihine vurulmuş istiklalin mührüdür. Çanakkale, bir milletin ortak geleceğini savunmaktır. CHP, darbeye karşı sandığı savunurken, arkadaşlarını savunurken, bu ülkenin geleceğini, yarınlarını savunmaktadır. Bu meydanlar bir tek partiyle değil, milyonların birlikteliğiyle doğar. Bu meydan Türkiye ittifakıdır. Gücünü Ay Yıldız al bayraktan alan Türkiye ittifakıdır bu meydan.

Bu direniş kendisini savunan değil, ülkenin iyi yönetilmesini, kötü yönetenin gitmesini, demokrasiyi savunan meydandır. Hangi görüşten olursa olsun, bu meydanları yağmurda dolduran bütün demokratlara helal olsun. İnanın bu birlikteliğe inananlar, haklı olanlar, korkmayanlar, en sonunda millet kazanır. Bu meydan diyor ki biz milletiz, seçtiğimizin arkasında dimdik dururuz, kimseye de teslim etmeyiz. O yüzden bu meydan 100'üncü kez başkanına, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyor.

Bu meydanda herkese yer var. Bu mücadele herkese yer var. Çünkü bu direniş kendini savunan değil hakkını savunan, ötekinin hakkını savunan ülkenin iyi yönetilmesini savunan ortak geleceği savunan meydandır. Onun için hangi görüşten olursa olsun buraları dolduran tüm demokratlara helal olsun.

"EMEKLİYE DÜŞMANLIK YAPAN İKTİDARDIR"

Bu meydanı, Çanakkale'yi görmek, Çanakkale'yi duymak lazım. Bu ülkenin hiçbir evladı yalnız değildir. Bizi ayakta tutacak olan şey birlik ve bu dayanışma duygusudur. Milletimizin en ağır günlerinde, kendi özünü herkese gösterme özelliği vardır. Bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor. Artık bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Vatan evlatları işin ne olduğunu artık anlamıştır.

Partinin şimdi ki Genel Başkanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözelerinin içine baka baka söylüyorum Çanakkale'ye yapılan bu haksızlığı sona senin partin erdirecek. Çanakkale'den 4 alıp 1 verenler Çanakkale'ye en büyük haksızlığı edenlerdir. Bu meydan inançlı on binlerin, yüz binlerin meydanıdır.

Anketlerde davaların siyasi olduğuna inananların oranı yüzde 60'lardadır. Çanakkale'nin partimiz için şüphesiz ayrı bir yeri var. Çanakkale Belediyesi, çok partili seçimlerden bu yana bir dönem hariç hep bize güvendi. Çanakkale'de 33 milyon TL sosyal destek, 7 milyon TL'de öğrencilere belediyemiz destek verdi. Bütün ilçe belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz.

"BU KÖPRÜYE VERİLEN PARAYLA 3 KÖPRÜ YAPILIRDI"

Değerli Çanakkaleliler, seçim zamanı oyları alıp daha sonra sırtını dönenler var. Çanakkale 31.5 milyar TL vergi vermiş karşılığında 7.5 milyar TL hizmet almış. Bu hükümet döneminde Çanakkale'den 4 alıp 1 vermişler. Çanakkale'den kepçe ile alıp kaşık ile vermişler. Çanakkale'ye yapılan bu haksızlığı Atatürk'ün kurduğu parti sona erdirecek. CHP köprüye karşı diye yalan yanlış konuşuyorlar. Bu köprüye verilen parayla 3 köprü yapılırdı.

Bu köprüyü rahmetli Özal yapsaydı 59 TL'ye geçerdiniz. Biz yapsaydık bedava geçerdiniz. Bu iktidar yaptı ve siz bu köprüden 995 TL'ye geçiyorsunuz. CHP iktidarında Çanakkale Köprüsü, Çanakkalelilere bedava olacak. Bu kenti bekleyenler bu köprüye para ödemeyecek. Gelen de makul bir ücret verecek. Rahmetli Demirel ve rahmetli Kıbrıs fatihi Ecevit'in emeğiyle, Atikhisar Barajı, 55 yıl önce yapılmış; barajın parasını kesmeye başladılar. Bu parayı sizden kesiyorlar yazıklar olsun. 55 yıllık borç mu olur da belediyeden kesiyorsun. Bu haksızlığa itiraz edin.

Açlık sınırı 32 bin TL, yoksulluk sınırı 106 bin TL. Emekli maaşı 20 bin TL. Bu iktidar emeklilerle hiç uğraşmasa en düşük emekli maaşı 42 bin TL olacaktı. Emekli maaşı bunlar iktidara gelmeden önce 8 çeyrek altın alıyordu.

Emekli maaşı ilk dönemimizde doğrudan bir asgari ücrete çıkarılacak, bir sonraki dönemde 1,5 asgari ücrete çıkarılacak. Bir emekli maaşı 1,5 asgari ücret olacak. 2, asgari ücret bugünkü parayla 39 bin lira olacak.

Erdoğan 'belediyeleri silkeleyin' dedi. 55 yıl önce yapılan barajın parası sizden kesiliyor "Atikhisar Barajı bu milletin vergileriyle 1968'le 75 yılları arası yapıldı ve hizmete girdi. Bu baraja, rahmetli Demirel'in emeği var, rahmetli Ecevit'in emeği var. Bu baraj o günden bugüne kullanılıyor. Tayyip Erdoğan, 'Belediyeleri silkeleyin' dedi ya. Belediyenin İller Bankası'ndan aldığı paradan bu barajın, 55 yıl önce yapılmış barajın parasını kesmeye başladılar. Rahmetli Ecevit, rahmetli Demirel yapmış, hizmete sunmuş, 55 yıl durmuş, bu faydasız gelmiş, parayı sizden kesiyor. Yazıklar olsun.

ERDOĞAN'A İRAN VE GAZZE ÇAĞRISI

O masadan kalkın. Biz CHP olarak Filistin'in arkasındayız. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin mücadelesinin arkasındayız. Filistin'i işgal masasından kalkın, İran'a yapılanlara sessiz kalmayın. KDV'nin savaş bitene kadar yüzde 1'e indirilmesini öneriyoruz. Çiftçilerin kullanmış oldukları kredilerin faizleri silin.

ÖZKAN YALIM'IN GÖZALTINA ALINDIĞI ANA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER

O görüntülerle ilgili ailesine ve bize karşı sorumludur. Devletin polis kamerası içeriye girmiş. O görüntüler devlete emanet. Bir kaç saat içinde AK Parti rejiminin Sabah gazetesinde. Hem de büyük bir utanmazlık içinde. Polisin kamerasından paparazzi kamerası çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun."

